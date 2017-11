Unterföhring (ots) -Das hat geschmeckt: "The Taste" punktet am Mittwoch zur Prime-Time inSAT.1 mit starken 11,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis49-jährigen Zuschauern.In der sechsten Ausgabe von Deutschlands größter Kochshow kämpfen amnächsten Mittwoch diese Köche gemeinsam mit ihren Coaches weiter umden besten Löffel, ein eigenes Kochbuch und 50.000 Euro:Team Rot - Cornelia Poletto: Michael (47, Graz), Joel (29,Neuenkirch), Hansjörg (42, Garmisch-Partenkirchen)Team Gelb - Alexander Herrmann: Marlene (28, Berlin), Lisa (26,Gera), Nora (22, Berlin)Team Blau - Frank Rosin: Marc (40, Erfurt), Tarek (28, Stadthagen beiHannover), Michi (27, Ried/München)Team Grün - Roland Trettl: Lena (27, München), Luisa (28,Villingen-Schwenningen), Christian (34, Rohrbach)Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (D+EU)Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TVDeutschland Audience ResearchErstellt: 9.11.2017 (vorläufig gewichtet: 8.11.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual & SportsEva GradlTel. +49 [89] 9507-1127Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell