Unterföhring (ots) - Und es hat "Zoom" gemacht: DasSozialexperiment "Hochzeit auf den ersten Blick" punktet amSonntag-Vorabend in SAT.1 mit starken 14,1 Prozent Marktanteil beiden 14- bis 49-jährigen Zuschauern - und erzielt damit den bestenWert der aktuellen Staffel. Am kommenden Sonntag, 23. Dezember 2018,um 17:30 Uhr, entscheidet sich bei der großen Aussprache im Finale,welches der Paare die Ehe weiterführen möchte und wer sich für dieScheidung entscheidet. Zusätzlich erfahren die Zuschauer aufwww.saschas-zweite-chance.de, mit welcher Partnerin Kandidat Saschain die Zukunft gehen wird. Saschas eigentliche Braut Tamara hattesich in der zweiten Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" direktnach dem Ja-Wort gegen eine Fortführung des Ehe-Experimentsentschieden.