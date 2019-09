Unterföhring (ots) -- Clemens Schick ("Casino Royale"), Michael McElhatton ("Game ofThrones") und Thomas Kretschmann ("Avengers: Age of Ultron") stoßenzum Hauptcast um Vicky Krieps, Rick Okon, Tom Wlaschiha, VincentKartheiser, Stefan Konarske, Fleur Geffrier und Thierry Frémont hinzu- Dreharbeiten bereits abgeschlossen- Gedreht wurde in La Rochelle, Manchester, Liverpool, Prag und Malta- Das Sky Original "Das Boot" ist eine Koproduktion von BavariaFiction und Sky DeutschlandDas Boot sticht wieder in See: Die Dreharbeiten der zweitenStaffel des Sky Originals "Das Boot", eine Koproduktion von BavariaFiction und Sky Deutschland, sind bereits im Kasten. Die neuenEpisoden der Serie (8x60') entstanden innerhalb von 104 Tagen an fünfDrehorten: in La Rochelle, Manchester, Liverpool, Prag und Malta. Inder zweiten Staffel von "Das Boot" stoßen weitere prominenteSchauspieler zum bisherigen Cast dazu: Clemens Schick ("CasinoRoyale"), Thomas Kretschmann ("Avengers: Age of Ultron", "Ballon"),Rochelle Neil ("Terminator: Dark Fate"), Ulrich Matthes ("DerUntergang"), Paul Bartel ("Les Petits Princes") Michael McElhatton("Game of Thrones") und Sebastian Hülk ("Das Weiße Band").Der aus der ersten Staffel bekannte internationale Cast um VickyKrieps, die für ihre schauspielerische Leistung in der ersten Staffelmit dem Deutschen Fernsehpreis und einer Goldenen Nympheausgezeichnet wurde, Tom Wlaschiha, Rick Okon, Vincent Kartheiser,Fleur Geffrier, Thierry Frémont, Rainer Bock, Leonard Scheicher,Robert Stadlober, Franz Dinda, Stefan Konarske, Leon Blaschke und PitBukowski ist wieder an Bord. Die zweite Staffel von "Das Boot" wird2020 in Deutschland, Österreich, Italien, UK und Irland exklusiv aufSky ausgestrahlt. Die internationalen Vertriebsrechte exklusive derSky-Territorien liegen bei Bavaria Fiction.Die Regie in Staffel zwei führen Matthias Glasner ("Blochin", "DerFreie Wille"), der ebenfalls einer der Autoren der Serie ist, undRick Ostermann, dessen Debütfilm "Wolfskinder" vielfach ausgezeichnetwurde (u.a. mit dem Cinema for Peace Award). Directors of Photographysind David Luther, Gewinner des Deutschen Fernsehpreis und desDeutschen Kamerapreis für die erste Staffel "Das Boot", und PhilippBlaubach. Für das Drehbuch zeichnen als Headautor Colin Teevan("Rebellion") sowie Tim Loane, Matthias Glasner und Laura Graceverantwortlich. Produzenten sind Moritz Polter ("Spotless", "Freud"),Oliver Vogel ("Dengler", Soko Stuttgart") und Jan S. Kaiser ("HotelLux", "Brecht") für Bavaria Fiction, sowie Marcus Ammon und FrankJastfelder für Sky Deutschland. Julia Jaensch (Bavaria Fiction) undAndreas Perzl (Sky Deutschland) fungieren als Producer.Gefördert wurde "Das Boot" von dem Creative Europe - MediaProgramm der Europäischen Union, TRIP, dem Tschechischen Fonds fürKinematografie und der Malta Film Commission.Moritz Polter, Oliver Vogel und Jan S. Kaiser, Produzenten derBavaria Fiction: "Eindrucksvolle Actionszenen, unerwartete Wendungender Handlung im Zusammenspiel mit intensiven Charakterstudien werdenauch in der zweiten Staffel ein erschreckendes Bild der Grauen deszweiten Weltkrieges zeichnen. Krieg verändert alles und jeden ineinem unvorstellbaren Ausmaß. Blinder Eifer führt zu Millionen vonToten. Die Sinnlosigkeit von Krieg auch heutigen Generationenaufzuzeigen ist eine zentrale Botschaft unserer Serie."Marcus Ammon, SVP Sky Originals bei Sky Deutschland: "Die ersteStaffel von 'Das Boot' war ein voller Erfolg für Sky und hat einMillionenpublikum, nicht nur in Deutschland, sondern innerhalb undaußerhalb der ganzen Sky Gruppe erreicht. Wir freuen uns, dass wirgemeinsam mit Bavaria Fiction, zwei neuen Regisseuren und einemwieder herausragenden Cast an der zweiten Staffel arbeiten. Wir sindsicher, dass die vielschichtige Geschichte mit neuen Wendungen,aufregenden Storylines und tiefgründigen Charakteren noch mehr Fansin ihren Bann ziehen wird."Die erste Staffel von "Das Boot" wurde bisher in über 100 Länderweltweit verkauft. Dazu zählen Hulu in den USA, StarzPlay inFrankreich, AMC in Spanien und Portugal, Epic Drama in Zentral undOsteuropa, DI und MA in Serbien, Czech TV in der TschechischenRepublik, VRT in Belgien, NRK in Norwegen, SVT in Schweden, YLE inFinnland, RUV in Island, MNET in Südafrika, StarzPlay inLateinamerika, SBS in Australien und TVNZ in Neuseeland. InDeutschland und Österreich hat "Das Boot" auf Sky einMillionenpublikum in seinen Bann gezogen und ist die erfolgreichsteSky Eigenproduktion bisher. In Italien hat die Serie auf Sky denerfolgreichsten Start einer nicht-italienischsprachigen und bei SkyUK den erfolgreichsten Start einer nicht-englischsprachigen SkyOriginal verzeichnet.Die erste Staffel wurde bereits vielfach ausgezeichnet, sobeispielsweise mit dem Magnolia Award des Shanghai TV Festivals("Best Foreign TV Film/Miniseries"), der ROMY ("Preis der Jury")sowie dem Bayerischen Fernsehpreis ("Sonderpreis der Jury") und wurdeunter anderem für den Grimme-Preis in der Kategorie Fiktion und eineGoldene Nymphe ("Best TV Drama Series") nominiert.Inhaltsangabe:Dezember 1942. Der sehr erfahrene U-Boot-Kommandant Johannes vonReinhartz (Clemens Schick) erhält den Auftrag, mit U-822 dreiSaboteure an der US-Ostküste abzusetzen. Als seine Loyalität in Fragegestellt wird, wird U-612 unter dem Kommando von KorvettenkapitänWrangel (Stefan Konarske) zu seiner Verfolgung entsendet.Dem sicheren Tod auf dem Atlantik entflohen, kommt der ehemaligeKommandant der U-612, Kaleun Klaus Hoffmann (Rick Okon) in New Yorkan. Bei Sam Greenwood (Vincent Kartheiser), der Hoffmann sein Lebenverdankt, findet er Unterschlupf und lernt den zwielichtigendeutschstämmigen Anwalt Berger (Thomas Kretschmann) kennen. Kann erihm die Rückkehr nach Deutschland ermöglichen?In La Rochelle ist Simone (Vicky Krieps) weiterhin im Widerstandaktiv und wird wie ihre Mitbewohnerin Margot (Fleur Geffrier) vonGestapochef Forster (Tom Wlaschiha) verdächtigt, einer jüdischenFamilie bei ihrer Flucht zu helfen.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem freiempfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programmzuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Über Bavaria Fiction:Bavaria Fiction zählt zu den erfolgreichsten ProduktionsfirmenEuropas. Die Tochterfirma von Bavaria Film und ZDF Enterprises wirdvon den Geschäftsführern Jan S. Kaiser und Manfred Haus-Pflüger sowieChief Creative Officer Oliver Vogel geleitet. Mit rund 17.000Sendeminuten und Sendungen wie "Sturm der Liebe", "DieRosenheim-Cops", "SOKO Stuttgart" und "Inga Lindström" erreicht dieBavaria Fiction jede Woche Millionen von Zuschauern allein inDeutschland. Neben täglichen und wöchentlichen Serien, Reihen wie denTatort-Formaten und zahlreichen Fernsehfilmen steht die BavariaFiction für aufwändiges Eventfernsehen wie die Mehrteiler "BellaGermania" und "Brecht" sowie für internationale Serien wiebeispielsweise "Freud", "Arctic Circle" und "Das Boot".