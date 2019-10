Staffel 11 von Stars of Science stellt die acht besten innovatoren vor

Doha, Katar (ots/PRNewswire) - Die Edutainment-Reality-Show derQatar Foundation, Stars of Science, hat im Rahmen umfangreicherAuditionen ihre acht besten Innovatoren ausgewählt - damit tritt derWettbewerb um den Titel des "Top Arab Innovator" in die heiße Phaseein.Um die Multimedia-Pressemitteilung anzuzeigen, klicken Sie bitteauf: https://www.multivu.com/players/uk/8619351-stars-of-science-top-eight-innovators/"Wenn man seine Ideen der Welt präsentiert, ist das schon einemutige Sache. Diese jedoch zu verfolgen und gegen all dieHerausforderungen und Widrigkeiten anzukämpfen, mit denen mankonfrontiert wird, dazu braucht man noch viel mehr Mut und Geduld",so Professor Fouad Mrad, Jury-Mitgleid bei Stars of Science. "Diediesjährigen Kandidaten haben uns bereits gezeigt, dass sie überdiesen Mut, das nötige Durchhaltevermögen und die Star-Qualitätverfügen, nach der wir schon immer gesucht haben."Die Hälfte der acht besten Innovationen für Staffel 11 stammen ausdem medizinischen Bereich. Nuha Abu Yousef, eine jordanische Ärztin,verdiente sich ihre "Eintrittskarte" mit einem Wearable-Gerät, mitdem Patienten in der Lage sind, wieder die Kontrolle über dieGesichtsmuskeln ihrer hängenden Augenlider zu erlangen. Youssef ElAzouzi aus Marokko, ebenfalls Arzt, tritt zum Wettbewerb an, um seinDesign von einem erschwinglichen Flow-Modulator-Stentweiterzuentwickeln, um den Blutfluss bei Herzinsuffizienz-Patientenin Richtung der Niere zu leiten, um die Risiken von Komplikationenaufgrund von Herzinsuffizienz zu vermindern.Imadeddine Azzouz aus Algerien betritt ebenfalls die medizinischeInnovationsarena. Der Chemiker wandelte seine Trauer wegen desVerlusts von Angehörigen durch Lungenkrebs in seine Motivation, eineTechnologie zu erfinden, die eine Früherkennung von Krebszellenanhand des Atems des Patienten ermöglicht. Abdullah Alghaitabi,Medizinstudent aus dem Sudan, will sein Armband zurFruchtbarkeitsanzeige weiterentwickeln, das Frauen bei derFamilienplanung unterstützen soll.Mohamed Kharrat aus Tunesien nimmt mit seinem humanitären Projektzur Entwicklung einer intelligenten, lebensrettenden Schwimmhose ander Show teil, die in der Lage sein soll, ein drohendes Ertrinken zuerkennen, und sich dann automatisch aufbläst, um das potenzielleOpfer über Wasser und damit am Leben zu halten. Ein anderer Kandidat,der sich für einen guten Zweck einsetzt, ist Husam Sameer. Derirakische Ingenieur möchte den Planeten mit seiner Erfindungnachhaltiger, effizienter Betonplatten zur Reduzierung des Einsatzesvon Klimaanlagen für zukünftige Generationen schützen.Die letzten beiden Innovationen dienen der Förderung derkulturellen und religiösen Lebensführung in der arabischen Region.Anfal Al Hamdani, ein Agraringenieur aus dem Oman, ließ sich von deromanischen Küche inspirieren und entwickelte einen automatischenEntsafter für Limonen, um die Nutzung dieser Kochzutat zuerleichtern. Abdulrahman Saleh Khamis aus Katar entwickelte eineninteraktiven Gebetsteppich, um Muslime bei der Verbesserung ihrerGebetsroutine zu unterstützen.Zuschauer können sich über acht regionale Kanäle sowie online(http://www.starsofscience.com/) zuschalten, um den weiteren Weg deracht besten Kandidaten zu verfolgen.Video - https://www.youtube.com/watch?v=su4NnEiOAQAPhoto -https://mma.prnewswire.com/media/1005161/Stars_of_Science.jpgOriginal-Content von: Stars of Science, übermittelt durch news aktuell