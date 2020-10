Staffbase übernimmt Start-up für Mitarbeiterbefragungen teambay

Chemnitz, Deutschland und Berlin (ots/PRNewswire) - - Marktführer für Mitarbeiter-Apps und moderne Employee-Experience-Intranets mit mehr als 400 Kunden erweitert Portfolio- Staffbase wird erste Plattform, die das Mitarbeiter-Engagement gleichzeitig evaluiert und verbessert- Große Bedeutung interner Kommunikation während der Corona-Krise begünstigt UnternehmenswachstumStaffbase, Marktführer für Mitarbeiter-Apps und moderne Employee-Experience-Intranets, übernimmt den Anbieter für Mitarbeiterumfragen teambay mit Sitz in Berlin.teambay bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Belegschaft aktiv in die Organisationsentwicklung einzubinden und bietet eine intuitiv nutzbare Software kombiniert mit langjähriger HR-Beratung. Durch Mitarbeiterumfragen können sowohl spezifische Projekte begleitet als auch allgemeine Themen wie Zufriedenheit, Produktivität und Führung in Puls Checks oder Themenbefragungen behandelt werden. Die hohe Flexibilität bei der Gestaltung der Befragungsformate ermöglicht eine interaktive Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Unternehmen. Anhand des Tools verstehen Personal- und Kommunikationsverantwortliche Defizite im Bereich Unternehmenskultur und entwickeln Aktionspläne, um diese zu beheben.Staffbase wurde bei den jüngsten Deloitte Fast 50 Awards (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2934944-1&h=1319430558&u=https%3A%2F%2Fstaffbase.com%2Fde%2Fpressemitteilungen%2Fstaffbase-ist-deutschlands-wachstumsstarkstes-technologieunternehmen%2F&a=Deloitte+Fast+50+Awards) unter die Top 10 der wachstumsstärksten Technologieunternehmen Deutschlands gewählt. In der 6-jährigen Geschichte des SaaS-Startups ist dies die erste Übernahme. Ziel ist, dass Unternehmen zukünftig nur eine einzige Plattform benötigen, um ihr Mitarbeiter-Engagement gleichzeitig messen und verbessern zu können.Nachweislich immenses Verbesserungspotential in UnternehmenDer Gallup Report (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2934944-1&h=1822824645&u=https%3A%2F%2Fwww.gallup.com%2Fworkplace%2F231668%2Fdismal-employee-engagement-sign-global-mismanagement.aspx&a=Gallup+Report) zeigte jüngst: 85 Prozent der Mitarbeiter sind nicht oder wenig engagiert, was zu weniger Produktivität führt. Die Gründe dafür können durch Mitarbeiterbefragungen besser verstanden und adressiert werden. Die von teambay entwickelten Umfragen lassen sich dafür sehr leicht an die Rahmenbedingungen im Unternehmen anpassen und können einfach verwaltet werden."Mit der Akquise von teambay wird es Kommunikations- und Personalverantwortlichen endlich möglich, gemeinsam an einer guten Employee Experience zu arbeiten. Ab jetzt ist nur noch eine Plattform nötig um herauszufinden, wie sich Mitarbeiter fühlen und welche Maßnahmen zu einer engagierteren Belegschaft führen", so Dr. Martin Böhringer, Mitgründer und Geschäftsführer von Staffbase. "Tatsächlich benötigen viele unserer Kunden dann Unterstützung, wenn Veränderungsprojekte auf der Agenda stehen. Durch die neuen Möglichkeiten von teambay in der Staffbase-Plattform wird ihnen der Dialog mit den Mitarbeitern während bedeutender Transformationen zur Selbstverständlichkeit und ist operativ viel leichter umsetzbar als bisher."teambay wurde 2014 von Sarah Manes gegründet, deren fachlicher Hintergrund in der Personal- und Organisationsentwicklung liegt. Sie wird nach der Übernahme die Staffbase-Produktentwicklung im Bereich Mitarbeiterbefragungen leiten."Bei teambay ging es uns von vornherein darum, Mitarbeitern eine Stimme zu geben und eine gesunde Entwicklung der Unternehmenskultur zu ermöglichen", so Sarah Manes, Gründerin und Geschäftsführerin von teambay. "Diese Mission profitiert enorm davon, dass wir ein Teil von Staffbase werden. Dadurch entsteht die umfangreichste Plattform für Mitarbeiterkommunikation im Markt. Diese wird Unternehmen auf der ganzen Welt helfen zu erkennen, wo und wie sie aktiv werden müssen, um im Wettbewerb bestehen zu können."Steigende Bedeutung interner Kommunikation fundiert WachstumTrotz der Coronakrise verzeichnet Staffbase ein deutliches Wachstum. Dies lässt sich auf die weiterhin steigende strategische Bedeutung von interner Kommunikation in Unternehmen zurückführen. In den vergangenen Monaten wurden Großkunden wie EnBW, Scania und Krombacher gewonnen.Um den Ausbau des Produktportfolios zu unterstützen, beteiligten sich alle Bestandsinvestoren (Insight Partners, e.ventures, Capnamic Ventures, Kizoo Technology Capital) an einer Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Euro. Staffbase ist in den vergagnegen Jahren rasant gewachsen. Die mehr als 300 Angestellten kommen aus über 32 Nationen und verteilen sich international über die Standorte Köln, Berlin, Dresden, Chemnitz, Leipzig, München, Amsterdam, London und New York. Durch die Akquise kommt Berlin als neuer Standort hinzu.Über teambayteambay ist ein HR-Tech-Unternehmen aus Berlin mit langjähriger Erfahrung im Personalwesen. Mit seinem ganzheitlichen Ansatz aus Software-Tool und Beratung begleitet teambay Unternehmen als Partner bei allen Schritten interner Change-Prozesse. Mit Hilfe des intuitiv bedienbaren und flexiblen Tools entwickelt teambay zusammen mit seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen. Durch individuelle Analysen können die Bedürfnisse der Mitarbeiter verstanden, Prozesse verbessert und die Unternehmenskultur gefördert werden. Neben den zahlreichen Funktionen des Tools, die von der ausführlichen Befragung über Pulse-Checks bis hin zu Peer-Feedback und Wertschätzungs-Funktionen reichen, bietet teambay auch Leistungen wie Workshops und Trainings oder individuelle Beratungen und Analysen.Über StaffbaseStaffbase ist der weltweit führende Anbieter für Mitarbeiter-Apps und Employee-Experience-Intranets zur Verbesserung der Mitarbeiterkommunikation in großen und internationalen Unternehmen. Durch die mobile Version können Arbeitgeber ihre Mitarbeiter*innen überall sicher erreichen - ob im Büro, zu Hause, in der Fabrikhalle oder unterwegs. Die Plattform ermöglicht der Belegschaft einen besseren Zugang zu Unternehmensinformationen und den Tools für den digitalen Arbeitsplatz. Mit Hauptsitz in Chemnitz und Büros in New York, Amsterdam, London, München, Leipzig, Dresden und Köln ermöglicht Staffbase interne Kommunikation, die bei allen Mitarbeitern ankommt. Das bestätigen mehr als 400 Kunden weltweit - darunter DHL, T-Systems, Viessmann, Adidas, Paulaner, MAN Truck & Bus SE sowie Audi. 