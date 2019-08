Unterföhring (ots) -Stärker als im Vorjahr: Die erste Late-Prime-Ausgabe von "PromiBig Brother" erzielt sehr gute 15,9 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre)und liegt damit 1,3 Prozentpunkte über der zweiten Ausgabe desVorjahres.Auch auf sixx legt "Promi Big Brother - Die Late Night Show"weiter zu: Starke 3,8 Prozent der 14- bis 49-Jährigen sehen die Shownach der Show mit Jochen Bendel und Melissa Khalaj und ihren GästenBert Wollersheim und Silvia Wollny.Das passierte in der Live-ShowKult-Bewohner Zlatko stellt sich Joey Heindles Fragenhagel undzwischen Ginger Costello Wollersheim und TV-Detektiv Jürgen Trovatoknallt es gewaltig. Janine Pink und Tobi Wegener gehen zunächst beimDuschen auf Tuchfühlung und treten später gemeinsam mit ihrenCampingplatz-Mitbewohnern erfolgreich zum Live-Duell "Knutschball"an. Mit der aufgebesserten Zeltlagerkasse darf #GNTM-KandidatinTheresia im Markt einkaufen, doch mit dem Ergebnis ist vor allenDingen YouTuber Chris nicht einverstanden ...Camping-Upgrade für Seherin Lilo von Kiesenwetter: Sie wird vonden Luxuscamp-Bewohnern auf die glamouröse Seite des "Promi BigBrother"-Campingplatzes gewählt. TV-Detektiv Jürgen Trovato hingegenmuss jetzt wieder mit Isomatte, Schlafsack & Co. vorliebnehmen. Erwird durch die Anrufe der Zuschauer ins Zeltlager geschickt.Aktuelle Bewohner im Luxuscamp: "Big Brother"-Legende Zlatko,Sänger Joey Heindle, Hellseherin Lilo von KiesenwetterAktuelle Bewohner im Zeltlager: #GNTM-Kandidatin Theresia,Soap-Darstellerin Janine Pink, YouTube-Star Chris,"Bachelor"-Finalistin Eva Benetatou, Ginger Costello Wollersheim,"Love Island"-Frauenschwarm Tobi Wegener, Schlagerstar Almklausi,Schauspielerin Sylvia Leifheit, TV-Detektiv Jürgen TrovatoAktuelle News, Interviews, Fotomaterial und alles rund um "PromiBig Brother" finden Sie auf unserer Presseseite unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother."Promi Big Brother" - von Freitag, 9. August bis Freitag, 23. August- täglich, 22:15 Uhr und freitags, 20:15 Uhr, live in SAT.1 und aufJoyn- täglich, nach der SAT.1-Show "Promi Big Brother - Die Late NightShow", live auf sixx und auf JoynHashtag zur Show: #PromiBBBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:11.08.2019 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell