Hameln (ots) -Der weltweite Automationsexperte Lenze ist vom Magazin der sternals eines der führenden "Unternehmen mit Zukunft" in Deutschlandausgezeichnet worden. Damit zählt Lenze zu den besten Unternehmen desLandes in den Bereichen "digitale Transformation", "unternehmerischerFokus" und "Demografiemanagement". Weitere Pluspunkte konnte derAutomationsexperte mit Hauptsitz in Niedersachsen als attraktiverArbeitgeber in der Kategorie "Arbeitgeberprofil" sammeln und stehtmit dieser Spitzenbewertung in einer Reihe mit Unternehmen wieAdidas, BMW oder Siemens.Die hervorragende Bewertung belegt auch die ungebrochen tragendeRolle des deutschen Mittelstands als Treiber von Fortschritt undRückgrat der Wirtschaft. Für Lenze-CEO Christian Wendler ist dieAuszeichnung ein Ansporn, den beschrittenen Weg mit Nachdruckfortzusetzen: "Lenze sieht sich seinen Kunden, Mitarbeitern und derGesellschaft gegenüber in der Verantwortung, die Herausforderungender Digitalisierung aktiv anzugehen und mit den passenden Antwortenund Lösungen zu reagieren.""Nicht zuletzt aufgrund der digitalen Trendwende und des sichverschärfenden internationalen Wettbewerbs braucht Deutschlandstarke, zukunftsfähige Unternehmen wie Lenze dringender denn je.Zukunftsfähigkeit bedeutet für uns aber auch, jeden Tag ein Stückbesser zu werden und den Wandel als Chance zu begreifen. So wollenwir für unsere Kunden der beste Automationspartner am Markt sein,unseren Mitarbeitern optimale Rahmenbedingungen undEntfaltungsmöglichkeiten bieten und dabei gleichzeitig unsere großeVision nicht aus den Augen verlieren: Weltweit laufen die bestenMaschinen und Produktionen mit Lenze. Daran arbeitet die gesamteMannschaft jeden Tag mit enormen Einsatz", so Lenze-CEO ChristianWendler weiter.Lenze ist eines von insgesamt 109 ausgezeichneten Unternehmen undkonnte in allen Bereichen mit vier von fünf möglichen Sternenüberzeugen. Die Auswertung der Ergebnisse der stern-Studie erfolgtemit Unterstützung eines renommierten wissenschaftlichen Beirats undeiner Personalmarketing-Agentur.Über LenzeLenze (www.lenze.com) ist ein führendesAutomatisierungsunternehmen für den Maschinenbau. Mit derLösungskompetenz aus 70 Jahren Erfahrung ist Lenze ein starkerPartner an der Seite seiner Kunden. Das Portfolio umfasst hochwertigemechatronische Produkte und Pakete, leistungsfähige Systeme aus Hard-und Software für die Maschinenautomatisierung sowie Services für dieDigitalisierung in Bereichen wie dem Big-Data-Management, Cloud- oderMobile-Lösungen sowie Software im Kontext des Internet of Things(IoT).Lenze beschäftigt weltweit rund 3.700 Mitarbeiter und ist in mehrals 60 Ländern vertreten. Im Rahmen der Wachstumsstrategie wird Lenzein den Bereichen von Industrie 4.0 in den nächsten Jahren weiterverstärkt investieren - mit dem Ziel, Umsatz und Profitabilitätweiter zu steigern.