Ständiger Rat befasst sich mit der Überarbeitung der Rahmenordnung Prävention, der Leitlinien und des Maßnahmenkatalogs zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs

Bonn (ots) - Der Ständige Rat hat sich auf seiner heutigen Sitzung(25. Juni 2019) in Berlin mit Entwürfen zur Überarbeitung derLeitlinien für den Umgang mit sexuellem Missbrauch und derRahmenordnung Prävention befasst. Die Entwürfe wurden seit Juni 2017in Redaktionsprozessen unter Einbeziehung von Betroffenen erarbeitet.Dabei wurden Hinweise aus den (Erz-)Bistümern ebenso berücksichtigtwie die Ergebnisse des Gutachtens des Instituts für Praxisforschungund Projektberatung München zum Bistum Hildesheim (Oktober 2017), derMHG-Studie "Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholischePriester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich derDeutschen Bischofskonferenz" (September 2018) und neueredatenschutzrechtliche Entwicklungen.Mit der Veröffentlichung des Motu proprio Vos estis lux mundi am9. Mai 2019 hat Papst Franziskus ein weiteres Dokument im Kampf gegenden sexuellen Missbrauch erlassen. Auch wenn viele der neuenuniversalkirchlichen Normen bereits durch die Leitlinien derDeutschen Bischofskonferenz abgedeckt sind, müssen Regelungen desMotu proprio in die Leitlinien und die Rahmenordnung eingearbeitetwerden. Aus diesem Grund hat der Ständige Rat die Geltungsdauer deraktuellen Regelungen bis zum 31. Dezember 2019 verlängert. Dieabschließenden Entwürfe sollen bis Ende 2019 verabschiedet werden.Als Reaktion auf die Ergebnisse der MHG-Studie haben die deutschenBischöfe am 20. November 2018 fünf zentrale Schritte angekündigt, dieunter der Verantwortung von Bischof Dr. Stephan Ackermann (Trier),Beauftragter für Fragen des sexuellen Missbrauchs im kirchlichenBereich und für Fragen des Kinder- und Jugendschutzes der DeutschenBischofskonferenz, konsequent umgesetzt werden (siehe auchPressemitteilung vom 20. November 2018). Bischof Ackermann hat imStändigen Rat über die kontinuierlichen Fortschritte berichtet. Beider Umsetzung aller Arbeitsschritte wird großer Wert auf dieZusammenarbeit mit Betroffenen, externen Sachverständigen, Vertreternstaatlicher Stellen und Wissenschaftlern gelegt. Zum Stand derArbeiten berichtete Bischof Ackermann:- Zur Erarbeitung einer standardisierten Aktenführung wurde einebundesweite Erhebung zur gegenwärtigen Praxis in den (Erz-)Bistümerndurchgeführt. Die gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage fürdie Erarbeitung einer bundeseinheitlichen Rahmenordnung, welche dieDokumentation von Missbrauchsbeschuldigungen in allen (Erz-)Bistümerneinheitlich, transparent und verbindlich sicherstellen soll. EineExpertengruppe wird diese Rahmenordnung erarbeiten, die sich amweltlichen Beamtenrecht orientieren soll.- Die MHG-Studie hat die Einrichtung von unabhängigenAnlaufstellen für Betroffene empfohlen, welche eine niedrigschwelligeund von der katholischen Kirche unabhängige Beratung gewährleistensollen. Dazu werden zurzeit Gespräche über eine möglicheZusammenarbeit mit der Geschäftsstelle BundeskoordinierungSpezialisierter Fachberatung gegen sexualisierte Gewalt in Kindheitund Jugend (BKSF) geführt.- Zur Weiterentwicklung des gegenwärtigen Verfahrens zurAnerkennung des Leids fand am 27. Mai 2019 ein Kick-off-Workshopstatt, bei dem 28 fachkundige Personen aus Kirche und GesellschaftVorschläge für eine Reform des aktuellen Systems erarbeitet haben(siehe auch Aktuelle Meldung vom 28. Mai 2019). Diese bezogen sichunter anderem auf die Struktur und Transparenz des Verfahrens sowieauf die Unabhängigkeit des Entscheidungsgremiums. Es wurde außerdembesprochen, ob eine möglichst individualisierte oder pauschale Lösungvorzuziehen sei. Deutlich wurde dabei, wie wesentlich einbetroffenensensibles Vorgehen in dem gesamten Verfahren ist. Die imWorkshop gewonnenen Erkenntnisse werden durch Erhebungen zurZufriedenheit von Betroffenen mit dem aktuellen System und zurAkzeptanz bei den unterschiedlichen Beteiligten ergänzt. Eineunabhängige Arbeitsgruppe wird beauftragt, Grundsätze für dieÜberarbeitung und Weiterentwicklung des Verfahrens vorzulegen, dieauf möglichst breite Zustimmung stoßen.- Zur Sicherstellung einer transparenten und unabhängigenAufarbeitung arbeitet die katholische Kirche mit dem UnabhängigenBeauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM),Johannes-Wilhelm Rörig, und einer von ihm eingerichtetenArbeitsgruppe zusammen. Am 22. Mai 2019 fand dazu ein erstes Treffenstatt, bei dem sich über das weitere gemeinsame Vorgehen verständigtwurde. Bis zum Herbst soll eine Vereinbarung zu einheitlichenStandards und Kriterien der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch imkatholischen Bereich geschlossen werden.- Im Anschluss an die Beratungen zur MHG-Studie im September 2018erklärten die deutschen Bischöfe, ein verbindliches überdiözesanesMonitoring für die Bereiche der Intervention und der Präventioneinzurichten. Mithilfe eines solchen überdiözesanen Monitorings solldie bisher bemängelte Undurchsichtigkeit und Uneinheitlichkeit imUmgang mit den Maßnahmen und Verfahren zur Intervention, Präventionund Aufarbeitung systematisch erfasst und behoben werden. Dazu wirdeine Zusammenarbeit mit dem Institut für Prävention und Aufarbeitung(IPA) angestrebt, dessen Gründung am 27. Mai 2019 öffentlichangekündigt wurde und das Mitte September 2019 in Lantershofen seineArbeit aufnimmt.HintergrundDie Leitlinien für den Umgang mit sexuellem MissbrauchMinderjähriger und erwachsener Schutzbefohlener durch Kleriker,Ordensangehörige und andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter imBereich der Deutschen Bischofskonferenz aus dem Jahre 2002 wurdenüberarbeitet und in einer ersten Fassung am 1. September 2010 adexperimentum für drei Jahre erlassen. Am 26. August 2013 wurde eineweitere überarbeitete Fassung für fünf Jahre erlassen. Dieüberarbeitete Rahmenordnung Prävention gegen sexualisierte Gewalt anMinderjährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen im Bereich derDeutschen Bischofskonferenz wurde am 26. August 2013 verabschiedetund ersetzte damit die Erstfassung vom 23. September 2010.Hinweise:Der Maßnahmenkatalog sowie ein Überblick über zentrale Maßnahmender katholischen Kirche in Deutschland im Zusammenhang mit sexuellemMissbrauch an Minderjährigen im kirchlichen Bereich seit Januar 2010sowie weitere Informationen zu den Themen Missbrauch und Präventionsind unter www.dbk.de auf der Themenseite Sexueller Missbrauchverfügbar.Dort sind ebenfalls die aktuellen Versionen der Leitlinien für denUmgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger durch Kleriker,Ordensangehörige und andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter imBereich der Deutschen Bischofskonferenz sowie der RahmenordnungPrävention von sexuellem Missbrauch an Minderjährigen im Bereich derDeutschen Bischofskonferenz zu finden.Pressekontakt:Kaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228-103 -214Fax: 0228-103 -254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deHerausgeberP. 