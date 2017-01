Ständig unter Stress? So schaffen Sie sich Freiräume (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Das Leben kann ganz schön stressig sein:Tagsüber arbeiten wir, danach noch schnell einkaufen, die Kinder zumSport schicken und den Haushalt machen. Wie man sich bewusstFreiräume schafft, dazu Dagmar Ponto:Sprecherin: Wer ständig unter Stress steht, kann krank werden -fast jeder Zweite fühlt sich laut einer aktuellenKrankenkassen-Studie belastet. Es ist wichtig, rechtzeitiggegenzusteuern, sagt Diana Engelmann von der "Apotheken Umschau":O-Ton Diana Engelmann: 19 sec."Indem man lernt, auf sich selbst aufzupassen. Zum Beispiel imJob, wenn es da Konflikte gibt, was ja häufig der Fall ist, dann wärees besser, die nicht schwelen zu lassen, sondern sie anzugehen. Ebenversuchen, wiederkehrende Streitpunkte zum Beispiel anzusprechen unddas Gespräch zu suchen und sie im besten Fall dann auch auszuräumen."Sprecherin: Arbeit und Freizeit sollten wir bewusst trennen: O-TonDiana Engelmann: 20 sec. "Dazu würde gehören, dass man nachDienstschluss keine Mails mehr aus der Arbeit liest und stattdessenversucht zu machen, was einem Spaß macht. Wenn man das schon weiß,was einem Spaß macht, ist das wunderbar. Manche lesen gerne blutigeKrimis, andere gehen gerne im Wald spazieren und die Nächsten machenam liebsten gar nichts."Sprecherin: Wer sein Leben ständig bei Facebook, Instagram und Co.mit seinen Freunden teilt, dem fällt es möglicherweise schwer,einfach mal abzuschalten:O-Ton Diana Engelmann: 21 sec."Es kann gefährlich werden, wenn man Dinge nur noch tut, um Likeszu bekommen und glaubt, deswegen gemocht zu werden. Besser ist es,wenn man nicht alles versucht perfekt zu machen, sich von den Likesein bisschen ablöst und lieber versucht, authentisch der zu sein, derman eben ist und das gut zu finden."Abmoderationsvorschlag:Eine wunderbare Hilfe gegen Stress sind Freunde, schreibt die"Apotheken Umschau". Am besten echte Menschen aus Fleisch und Blut,ein Netzwerk aus Freunden und Bekannten erhöht die Lebenserwartungund schützt in schwierigen Situationen.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell