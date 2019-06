Städtetag will mehr Geld für Integration von Flüchtlingen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Städtetag fordert vor der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Donnerstag mehr Geld für die Integration von Flüchtlingen. "Die Städte benötigen über das Jahr 2019 hinaus unbedingt deutlich höhere Bundesmittel als bisher angekündigt", sagte Städtetagspräsident Markus Lewe den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Integration ist eine Daueraufgabe und findet in den Kommunen statt."

Der Städtetag erwarte deshalb, dass der Bund sich maßgeblich weiter an den Kosten für die Integration und Versorgung von Flüchtlingen beteilige. "Darauf werden auch die Länder zu Recht pochen." Lewe warnt vor einem geringeren finanziellen Engagement der Bundesregierung. "Der Bund darf auf keinen Fall seine Finanzhilfen an Länder und Kommunen in den nächsten drei Jahren von derzeit 4,7 Milliarden Euro pro Jahr auf 1,3 Milliarden Euro senken", sagte der Oberbürgermeister von Münster. "Das wäre ein Schlag ins Kontor für die Haushalte der Städte." Lewe appelliert: "Bei den Integrationskosten muss sich noch etwas bewegen." Der Städtetagspräsident pocht auch auf Geld für geduldete Flüchtlinge. "Für diese Menschen erhalten die Kommunen bisher überhaupt keine Mittel vom Bund. Das muss sich ändern." Im Koalitionsvertrag hätten die Regierungsparteien versprochen, ihre Unterstützung der Länder und Kommunen fortzuführen. "Versprechen sind da, um sie einzuhalten", mahnte Lewe.

