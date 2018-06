Städtetag warnt vor Lähmung der Politik durch Asylstreit der Union

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Städtetag hat die Union eindringlich dazu aufgefordert, sich im Asylstreit zu einigen.



"Streitigkeiten blockieren. Unsere Forderung an die Bundespolitik lautet: Streitet nicht so viel, regiert", sagte der Präsident des Städtetags, Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU), der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wir können uns keine Konflikte leisten, die uns lähmen."

Lewe sagte, er wünsche sich, dass die Union im Asylstreit "schnellstmöglich" eine Einigung erziele. "Denn wir haben Herausforderungen, die immens sind. Dazu gehören gleichwertige Lebensverhältnisse. Dazu gehört die steigende Bevölkerungszahl. Dazu gehört ein riesiger Investitionsstau."

Es gebe erhebliche Herausforderungen in wachsenden Städten beim bezahlbaren Wohnraum. "Unsere Verkehrsinfrastruktur muss teilweise erheblich erneuert und ausgebaut werden. Und gleichzeitig müssen wir auch noch erhebliche Anstrengungen vornehmen bei der Digitalisierung."/hoe/DP/zb