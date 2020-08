Städtetag kritisiert Berlin nach Corona-Demo

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Städte- und Gemeindebund hat massive Kritik am Land Berlin und seinem Vorgehen mit der Corona-Demo vom Wochenende geübt. "Ich verstehe nicht, warum Berlin nicht viel schärfere Auflagen für die Demonstration erlassen hat", sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen". Bei allem, was man sehe, etwa an Negativbeispielen von feiernden Jugendlichen, gehe es immer um Berlin - "aber Berlin ist nicht Deutschland", so Landsberg.

Für Ungeduld in der Bevölkerung habe er Verständnis: "Es ist ein Marathonlauf - und da die Disziplin zu behalten, ist schwer." Die vom Bund angekündigten Corona-Pflichttests für Rückkehrer aus Risiko-Gebieten sieht er positiv. Die Gesundheitsämter der Kommunen könnten dies leisten: "Wir haben 1,2 Millionen Test-Möglichkeiten pro Woche." Landsberg schränkte aber ein: "Wir brauchen mehr Containment-Scouts, um die Infektionsketten nachzuverfolgen." Er schlug "lokale Reserven" aus pensionierten Ärzten und ehemaligem Pflegepersonal dafür vor.

Foto: über dts Nachrichtenagentur