Städtetag fordert Flüchtlingsgipfel von Bund, Ländern und Kommunen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Städtetag hat sich angesichts der stark steigenden Zahl von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine für einen Flüchtlingsgipfel von Bund, Ländern und Kommunen ausgesprochen. "Die Städte bereiten sich intensiv auf die Aufnahme weiterer Menschen vor. Für all das brauchen wir die Unterstützung von Bund und Ländern", sagte der Hauptgeschäftsführer des Städtetages, Helmut Dedy, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Nötig sei etwa eine Verständigung darüber, von welchen Annahmen ausgegangen werde und welche Kapazitäten aufgebaut werden müssten. "Außerdem müssen Bund und Länder alles dafür tun, die Flüchtlinge bundesweit zu verteilen, auch wenn sie sich überwiegend frei bewegen dürfen", sagte Dedy. Einige Städte seien als zentrale Verkehrsknotenpunkte besonders betroffen. Dedy forderte eine Zusage der Bundesregierung, dass die Städte mit den finanziellen Folgen der Flüchtlingsaufnahme nicht alleingelassen werden. Städte wie Berlin oder Frankfurt (Oder), in denen besonders viele Menschen ankämen, bräuchten kurzfristig Sonderhilfen.

In Deutschland sind bis Dienstag nach Angaben des Bundesinnenministeriums seit Beginn des russischen Angriffs rund 64 600 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eingereist. Das waren etwa 14 000 Geflüchtete mehr als am Tag zuvor. Die Bundespolizei führe zwar momentan verstärkte Kontrollen durch. Da es an den EU-Binnengrenzen aber keine stationären Kontrollen gebe, könne die Zahl der nach Deutschland eingereisten Kriegsflüchtlinge tatsächlich bereits wesentlich höher sein, hieß es weiter./sl/DP/zb