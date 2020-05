Städtetag NRW warnt vor zu schneller Kita-Öffnung

Sperrfrist: 14.05.2020 00:00 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Düsseldorf (ots) - Die Kommunen in NRW haben sich gegen überhastete Lockerungen im Bereich der Kinderbetreuung ausgesprochen. Die jüngsten Öffnungen nähmen etwas Druck aus dem Kessel, sagte Helmut Dedy, Geschäftsführer des Städtetags NRW, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). "Danach kann es nur Schritt für Schritt weitergehen. Denn wir müssen gleichzeitig die Gesundheit von Kindern, Eltern und Betreuungspersonal schützen." Mit dem Ziel, dass bis zur Sommerpause alle Kinder stundenweise oder an bestimmten Tagen in die Kitas kommen können, wecke das Land große Erwartungen bei den Eltern, warnte Dedy. "Wir müssen aufpassen, dass solche Erwartungen nicht enttäuscht werden." Der Druck der Eltern werde größer, und es würden schon konkrete Forderungen laut, die Kitas noch schneller zu öffnen. "Hier steht das Land im Wort, das gemeinsame Konzept darf nicht voreilig über Bord geworfen werden", sagte Dedy. "Natürlich sind wir gesprächsbereit, wenn das Infektionsgeschehen und neue Erkenntnisse eine beschleunigte Öffnung möglich machen."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4596467OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell