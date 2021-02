Städtetag: Lehrkräfte und Erzieher bevorzugt impfen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy, hat eine bevorzugte Impfung von Lehrkräften sowie Erzieherinnen und Erzieher gefordert.



"Wenn jetzt Kitas und Schulen stufenweise wieder öffnen, gibt es hier viele, häufig auch enge Kontakte. Impfungen der Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher können deshalb ein Element sein, um das Infektionsrisiko in Schulen und Kitas zu senken", sagte Dedy der "Rheinischen Post" (Freitag).

Daher begrüße er es, dass Bund und Länder derzeit abwägen, ob Erzieherinnen und Erzieher und auch Lehrkräfte früher als geplant geimpft werden können. Zudem warnte Dedy vor einer Pandemie-Müdigkeit. "Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht in falscher Sicherheit wiegen, wenn wir ein negatives Testergebnis in der Tasche haben." Kontaktbeschränkungen und Hygienekonzepte müssten weiter eingehalten werden, um die Erfolge in der Pandemie nicht zu verspielen./esa/DP/stk