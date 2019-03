Städtetag: Bundesregierung hat Klimaschutz im Verkehr vernachlässigt

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Städtetag hat der Bundesregierung vorgeworfen, den Klimaschutz im Verkehr lange vernachlässigt zu haben.



Die Koalition müsse dem Thema nun einen "erheblich höheren Stellenwert" einräumen, sagte der Städtetags-Präsident und Oberbürgermeister von Münster, Markus Lewe, der Deutschen Presse-Agentur. "Der wachsende Verkehr zeigt überdeutlich: Wir müssen in der Verkehrspolitik in Deutschland umsteuern." Es brauche dringend eine Verkehrswende hin zu nachhaltiger Mobilität. "Dazu ist ein Gesamtkonzept von Bund und Ländern nötig, in dem der Klimaschutz eine wichtige Rolle spielt. Und für dieses Konzept muss es eine Finanzierungsstrategie geben."

Am Freitag berät der Lenkungskreis der "Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität" über einen Zwischenbericht zum Klimaschutz im Verkehr. Lewe ist Mitglied dieses Kreises. Die Plattform hat mehrere Arbeitsgruppen - darunter eine zum Klima. Dieses Gremium aus Industrie, Gewerkschaften, Verkehrs- und Umweltverbänden hatte Anfang der Woche einen Zwischenbericht vorgelegt - allerdings reichen die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht aus, um die Klimaziele für das Jahr 2030 im Verkehr vollständig zu erreichen.

Lewe sprach dennoch von ersten guten Vorschlägen und Instrumenten. So habe es große Einigkeit gegeben, den Regional- und Nahverkehr sowie den Rad- und Fußverkehr stärker zu fördern. Lewe sprach sich etwa für günstigere Ticketpreise bei der Bahn und im ÖPNV aus. Eine Kommission aber mache keine Gesetze. "Entscheidend ist deshalb, dass die Politik jetzt das Heft des Handelns in die Hand nimmt, zügig eine Strategie entwickelt und wirksame Beschlüsse fasst." Das neu gebildete Klimakabinett der Regierung und besonders Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) seien in der Pflicht, ein anspruchsvolles Maßnahmenbündel zu entwickeln, mit dem die Klimaziele im Verkehrsbereich eingehalten werden können./hoe/DP/zb