Städtereisen boomen weiter: Bangkok, London und Paris führen 2018 Global Destination Cities Index von Mastercard an (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -Weltweit wachsen die Zahlen und Ausgaben der internationalenBesucher / Hamburg und Berlin unter den zehn am schnellstenwachsenden City-Destinationen in EuropaIm neuen Global Destination Index, den Mastercard in diesem Jahrzum zehnten Mal präsentiert, behalten Bangkok, London und Paris dieglobalen Spitzenplätze als Destinationen mit den meistenÜbernachtungen weltweit. Insgesamt blieben die Plätze der Top10-Städte sehr stabil und geschlossen auf Wachstumskurs, nur Seoulmusste Rückgänge verzeichnen und fiel um drei Plätze nach hinten. DiePrognose für 2018 zeigt für alle Top-Städte durchgängiges Wachstuman, wobei Istanbul die größte Steigerung bei den Besucherzahlenerwartet.Auch im europäischen Ranking stehen die Zeichen auf Wachstum. AlleTop 10-Destinationen konnten die Zahl an internationalen Besuchernsteigern und prognostizieren für dieses Jahr weitereSteigerungsraten. Mit Hamburg (Platz 6, 8,5% Wachstum) und Berlin(Platz 10, 7,4% Wachstum) konnten sich zwei deutsche Städte in denTop 10 der am schnellsten wachsenden Städte-Destinationen platzieren.Berlin erreichte noch eine weitere Top 10-Platzierung: Imeuropäischen Ranking zu den Städte-Destinationen mit den höchstenBesucher-Ausgaben im Jahr 2017 erreichte Berlin mit 2,77 MilliardenEuro (2,73 Milliarden Euro im Jahr 2016) den zehnten Rang. DieMetropolen London (18,86 Milliarden Euro) und Paris (11,12 MilliardenEuro) liegen auch hier klar vorne."Internationale Reisen sind von entscheidender Bedeutung für diewirtschaftliche Entwicklung vieler Städte und bereichern das Lebensowohl der Anwohner als auch der Touristen. Der Innovationsdruck aufStädte, sowohl unvergessliche als auch authentische Erlebnisse zubieten, steigt," sagt Miguel Gamiño Jr., Executive Vice PresidentGlobal Cities für Mastercard. "Wir arbeiten eng mit Städten weltweitzusammen, um sicherzustellen, dass ihnen Erkenntnisse undTechnologien zur Verfügung stehen, mit denen sie Touristen anziehenund sich auf sie ausrichten können, während sie gleichzeitig dasbewahren, was sie überhaupt erst so besonders macht."Die globalen Top-Städte-DestinationenMit etwa 20 Millionen internationalen Übernachtungsgästen istBangkok auch in diesem Jahr auf dem Spitzenplatz und wird angesichtseines prognostizierten starken Wachstums von 9,6 Prozent für 2018wohl kaum übertroffen werden. Besucher verbringen in Bangkokdurchschnittlich 4,7 Nächte und geben 147 Euro pro Tag aus. Als erstedeutsche Städte-Destination landet Berlin mit 5,1 Millioneninternationalen Übernachtungsgästen weltweit auf Platz 38.Wenn es um die Summe geht, die Besucher vor Ort ausgeben, gibt eszwischen den Metropolen gravierende Unterschiede. Mitdurchschnittlichen Ausgaben von sage und schreibe EUR 458 pro Tag(25,32 Milliarden Euro im Jahr) bleibt Dubai auf dem Spitzenplatzunter den Destinationen. Neu in den Top 10-Städten sind hier Mekka,das mit Ausgaben von 15,73 Milliarden Euro auf dem zweiten Platzeinsteigt, Palma de Mallorca (10,20 Milliarden) sowie Phuket (8,92Milliarden). Die niedrigsten Tagesausgaben unter den am häufigstenbesuchten Städten haben Besucher in Istanbul mit durchschnittlich nurEUR 92 pro Tag.Die europäischen Top-Städte-DestinationenIn Europa haben sich nach den unangefochtenen SpitzenreiternLondon (19,83 Millionen Übernachtungsgäste im Jahr 2017) und Paris(17,44 Millionen) zwei türkische Destinationen auf die Plätze dreiund vier geschoben. Sowohl Istanbul als auch Antalya glänzen zudemmit rasanten Wachstumsprognosen, so dass sie die Lücke zu den beidenSpitzenreitern im kommenden Jahr zumindest verringern dürften. Alleanderen europäischen Top-10 Destinationen zeigen moderatereWachstumsprognosen.Beim europäischen Ranking der Städte, die die höchsten Ausgabender Besucher zu verzeichnen haben, konnten alle Top 10-Städteordentliche Wachstumsraten verzeichnen, so dass sich diePlatzierungen im Vergleich zum vergangenen Jahr kaum verändert haben.Nur Istanbul (Besucher-Ausgaben von 5,75 Milliarden Euro) konnte anBarcelona (5,58 Milliarden Euro) vorbeiziehen und belegt nun Platzfünf. Alle europäischen Top 10-Städte, inklusive Berlin, erwarten imkommenden Jahr starke Wachstumsraten von 13 bis 16%, was die Ausgabender Übernachtungsgäste angeht.Die kompletten Top-10-Platzierungen inklusive der Werte sind imPDF-Attachment zu finden.Ob Menschen Städte für Geschäfts- oder Urlaubsreisen besuchen -Mastercard arbeitet mit einem breiten Spektrum an Partnern zusammen,einschließlich Tourismusbehörden, Städteplanern, Banken und Händlern,um:- städtische Herausforderungen durch skalierbare Lösungen imBereich digitaler Inklusion und wirtschaftlicher Entwicklung zuidentifizieren und anzugehen; Mastercard hat kürzlich City Possible,eine globale Plattform für Städte, Forschungsinstitute undOrganisationen der Privatwirtschaft eingeführt, um gemeinsameHerausforderungen durch Kollaboration anzugehen - den Zugang zu denwichtigsten städtischen Dienstleistungen wie etwa öffentlichenVerkehrsmitteln zu vereinfachen; in mehr als 100 Städten (Tendenzsteigend) können Besucher und Einheimische die kontaktloseMastercard, die sie bereits besitzen, für den Zugang zu Zügen undBussen nutzen- Menschen zu helfen, entspannt um die Welt zu reisen: lückenlosePlanung, Komfort und Konnektivität an ihrem Zielort sowie sorgenfreieAkzeptanz an Millionen von Orten weltweit- einzigartige Erlebnisse quer über die Bereiche Essen,Entertainment und Shopping hinweg in 42 Priceless Cities weltweit zuschaffen, einschließlich Bangkok, London, Paris und vielen anderenStädten im Index.Über den Mastercard Global Destination Cities IndexDer Mastercard Index of Global Destination Cities ordnet Städtehinsichtlich der Gesamtzahl ihrer internationalen Übernachtungsgästeund deren Ausgaben in den Zielorten im Jahr 2017 und liefertWachstumsprognosen zu internationalen Übernachtungsgästen für 2018.Öffentlich zugängliche Daten wurden genutzt, um die Ankünfteinternationaler Übernachtungsgäste und deren Ausgaben in jeder der162 untersuchten Städte abzuleiten. Die Prognosen basieren auf demgewichteten Durchschnitt der Tourismusprognosen auf nationaler Ebeneund den tatsächlichen Monatsdaten auf der Ebene der Reiseziele ausdem Jahr 2018, die bis zum letzten Monat vor Veröffentlichungverfügbar waren. Dieser Index und die begleitenden Berichte basierennicht auf Mastercard-Umsätzen oder Transaktionsdaten. Die Werte inEuro sind Umrechnungen vom Dollar, basierend auf dem Wechselkurs vom21. September 2018.Über MastercardMastercard (NYSE: MA) ist ein internationalesTechnologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Mit seinem globalenZahlungsabwicklungsnetzwerk verbindet Mastercard Kartenbesitzer,Banken, Händler, Regierungen und Unternehmen in über 210 Ländern undGebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercard gestalten diealltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligten einfacher,sicherer und effizienter. Das gilt für Einkaufen und Reisen ebensowie für Unternehmensführung und die Verwaltung von Finanzen. 