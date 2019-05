Städter schätzen ihre Gesundheitsversorgung deutlich besser ein als Landbewohner

Berlin (ots) - Stadtbewohner schätzen die Gesundheitsversorgung inder eigenen Region deutlich besser ein als die Bewohner kleinererOrte. Das ist das Ergebnis des BAH-Gesundheitsmonitors, einerrepräsentativen Bevölkerungsbefragung von 2.000 Personen zurVersorgungssituation in Deutschland, die dasMeinungsforschungsinstitut Nielsen im Auftrag des Bundesverbandes derArzneimittel-Hersteller (BAH) jährlich durchführt. Die Zufriedenheitsteigt dabei mit der Größe der Heimatgemeinde: So empfindet nur dieHälfte der Bewohner kleinerer Orte mit bis zu 10.000 Einwohnern dieGesundheitsversorgung an ihrem Wohnort als sehr gut oder gut. In denurbanen Gebieten mit mehr als einer Million Einwohnern sagen diesdagegen fast drei Viertel der Befragten.52 Prozent der Bevölkerung in Orten unter 20.000 Einwohnerbeurteilen die örtliche Krankenhausversorgung vor Ort als gut odersehr gut. In Städten mit mehr als 200.000 Einwohnern sind es hingegen71 Prozent. Bei der fachärztlichen Versorgung ist eine ähnlich hoheDiskrepanz zu erkennen: 45 Prozent versus 65 Prozent. Auch bei derhausärztlichen Versorgung wird die Lage auf dem Land tendenziell alsschlechter eingeschätzt als in der Stadt (65 versus 71 Prozent). Mitder Arzneimittelversorgung hingegen sind Stadt- und Landbevölkerunggleichermaßen zufrieden: 80 Prozent beurteilen diese als sehr gutoder gut.Die Umfrageergebnisse zur Versorgung mit Krankenhäusern undFachärzten spiegeln sich in der Wahrnehmung der Verfügbarkeit dieserEinrichtungen wider: So ist nach Angaben der Bürger in Orten mit biszu 10.000 Einwohnern das nächste Krankenhaus im Mittel mehr als 10Kilometer entfernt. In Millionenstädten sind es nur etwas mehr als 4Kilometer.Eine ähnliche Situation zeigt sich bei den Fachärzten: Während inMillionenstädten zum Beispiel der nächste Haut-, Augen- oder HNO-Arztschon in gut 3 Kilometern Entfernung, also fast um die Ecke, seinePraxis hat, sind diese Arztgruppen in Orten unter 10.000 Einwohnernim Mittel fast 10 Kilometer von der eigenen Wohnung entfernt.Der aus speziell ausgewählten Antworten gebildete Versorgungsindexstellt eine Art Gesamtbeurteilung für die subjektive Einschätzung derVersorgungssituation der Bundesbürger dar. Er kann maximal 100 Punktebetragen. Deutschlandweit liegt er nun bei 71 Punkten. Unterteiltnach Ortsgröße reicht er von 67 Punkten in Orten mit weniger als10.000 Einwohnern bis zu 73 Punkten in Orten mit über einer MillionEinwohner.Dr. Martin Weiser, Hauptgeschäftsführer des BAH, sagt: "DieseStadt-Land-Diskrepanzen werden sich vermutlich in den kommendenJahren aufgrund des demografischen Wandels und der Urbanisierungweiter zuspitzen. Wir müssen daher sicherstellen, dass auch ländlicheKommunen ihre Infrastruktur aufrechterhalten können. Bei derGesundheitsversorgung braucht es neue Konzepte. Ein Ansatz ist dabeidie Stärkung der heilberuflichen Kompetenz des Apothekers vor Ort.Das könnte in der Übernahme weiterer pharmazeutischerDienstleistungen bestehen. Zum Beispiel könnte der Apotheker im Sinneeiner höheren Arzneimitteltherapiesicherheit eine größere Rolle beimMedikationsmanagement chronisch kranker Menschen spielen."Ihre Ansprechpartner in der BAH-Pressestelle:Christof WeingärtnerPressesprecherTel.: 030 / 3087596-127weingaertner@bah-bonn.deHolger WannenwetschReferent Presse- undÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030 / 3087596-122wannenwetsch@bah-bonn.deGeschäftsstelle BerlinBundesverband derArzneimittel-HerstellerFriedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnBundesverband derArzneimittel-HerstellerUbierstraße 71-7353173 Bonnwww.bah-bonn.deOriginal-Content von: Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH), übermittelt durch news aktuell