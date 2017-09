Städte wollen mehr Geld wegen Diesel-Krise

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Städte fordern eine Verdoppelung des Fonds "Nachhaltige Mobilität für die Stadt", in dem 500 Millionen Euro zur Verfügung stehen sollen. Eva Lohse, die Präsidentin des Deutschen Städtetages, forderte in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" gleichzeitig die Länder auf, sich an dem Fonds zu beteiligen. Mit einer entsprechenden Erwartung geht die Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen in das Treffen der Kanzlerin am Montag mit Bürgermeistern aus jenen 28 Regionen in Deutschland, die derzeit die Grenzen bei der Schadstoffbelastung überschreiten.

Ziel solle es vor allem sein, so schnell wie möglich die modernen Dieselbusse der Euro-6-Norm einzusetzen, heißt es.

Foto: über dts Nachrichtenagentur