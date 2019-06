Städte sind Motoren für Wachstum und Fortschritt: KfW stellt 15. Evaluierungsbericht über die Wirksamkeit der Finanziellen Zusammenarbeit vor

Frankfurt am Main (ots) -- Erfolgsquote liegt bei 77 %: knapp vier von fünf Vorhaben sinderfolgreich- Mehr als drei Viertel der Vorhaben in Afrika erfolgreich- Steigende Relevanz von Klein- und Mittelstädten für nachhaltigeEntwicklung"Zu größerer Wirkung in kleineren Städten". Dies ist der Titel,unter dem die KfW heute den in zweijährigem Rhythmus erscheinenden15. Evaluierungsbericht über die Wirksamkeit der FinanziellenZusammenarbeit (FZ) mit Entwicklungs- und Schwellenländern vorgelegthat. Die Wirkung von 181 im Auftrag des Bundesministeriums fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördertenVorhaben mit einem Gesamtvolumen von 2,8 Mrd. EUR (davon rund 2,3Mrd. EUR aus BMZ-Mitteln) wurde in den Jahren 2017/2018 von derunabhängigen FZ-Evaluierungsabteilung der KfW untersucht. In derStichprobe, die das Gesamtportfolio abgeschlossener Vorhabenrepräsentiert, wurden 77 % der Projekte als erfolgreichklassifiziert.Der 15. Evaluierungsbericht beleuchtet als Schwerpunktthema"Mittelstädte: zwischen Großstadt und Hinterland" und zeigt auf, dassdas Potenzial regionaler und lokaler Zentren als Bausteinenachhaltiger ökonomischer, ökologischer und sozialer Entwicklungbisher unterschätzt wurde. Die Unterstützung von Mittelstädten inEntwicklungs- und Schwellenländern gewinnt zusätzlich an Relevanz,weil laut Prognosen dieser Städtetypus - und nicht etwa Megastädte -die meisten Menschen im Zuge des ungebrochenen Trends zuUrbanisierung und Landflucht wird aufnehmen müssen - insbesondere inAsien und Afrika.Mittlerweile ist klar: Städte sind Motoren für Wachstum undFortschritt, wenn die Chancen der Agglomeration genutzt werden.Rasant wachsende Städte bergen aber auch das Risiko einerVerelendung. "Was der im Vergleich zum `alten` Europa wesentlichschneller laufende Verstädterungsprozess in Asien und Afrika in dennächsten 15 bis 20 Jahren mit sich bringen wird, beeinflusst unsalle", sagte Prof. Dr. Joachim Nagel, Mitglied des Vorstands der KfWBankengruppe.Der deutliche Fokus des Engagements der KfW in Subsahara-Afrikaspiegelt sich auch in der Evaluierung wider. Etwas mehr als dreiViertel aller Vorhaben sind dort erfolgreich, die Durchschnittsnotebeträgt genau 3. Erfolgreich förderte die KfW dabei u. a. dieFriedensentwicklung in der Konfliktregion Casamance im Senegal (Note2). Hier konnte Pionierarbeit geleistet werden. Konfliktsensibelwurde soziale und wirtschaftliche Infrastruktur wieder aufgebaut, zurhohen Zufriedenheit der Bevölkerung. Der asiatische Raum schneidetmit der Bewertung von 91 % aller Projekte als erfolgreich besondersgut ab.Im Gesundheitssektor lag ein Fokus auf der Bekämpfung derKinderlähmung in Nigeria und Indien, die gute Ergebnisse erzielte. ImLandwirtschaftssektor sticht ein Projekt in Indien heraus, das mitder seltenen Note 1 bewertet wurde, dank seiner Breitenwirksamkeit:Der Ansatz, der den Familien auch ohne saisonale Arbeitsmigration einAuskommen sicherte, wurde in weiteren Regionen des Landes übernommen.Die ebenfalls seltene Note 5 wurde für ein Vorhaben in Guineavergeben. Das den Transportsektor betreffende Projekt scheitertemangels fehlender Fertigstellung der unterstützten Infrastruktur,u.a. wegen Insolvenz der Baufirma. Bei Umwelt- undNaturschutzprogrammen erweist sich der politische Rahmen alsentscheidend für die erfolgreiche Realisierung der Zusammenarbeit,wie ein Vorhaben in der Amazonasregion Boliviens (Note 4)illustriert, bei dem der Naturschutz gegen Wirtschaftsinteressenverlor."Evaluierung ist ein sehr effektives Lerninstrument. Wir gebenRückmeldung ins Haus und erleben immer wieder, dass Konzeptionen vonFolgeprojekten angepasst, schärfer gemacht werden. Modernemethodische Ansätze - wie beispielsweise der Einsatz vonSatellitenbildern - sind insbesondere im fragilen Kontext von großerWichtigkeit," sagte Prof. Dr. Eva Terberger, Leiterin der AbteilungEvaluierung bei der KfW.Die Digitalisierung verändert die Evaluierungsarbeit zunehmend.Der Umfang zugänglicher Datensätze, Satellitenbilder und Open SourceInformationen steigt rapide an. Dies ermöglicht zusätzlicheBlickwinkel und Analysen, die die FZ-Evaluierungsabteilung der KfW inihre Arbeit integriert. Traditionelle Evaluierungsansätze wie das"Rapid Appraisal", das schnell und kostengünstig die Evaluierungeiner großen Anzahl an Projekten erlaubt, werden mit Hilfe neuerInformationsquellen ergänzt, um noch verlässlicheres Lernen ausEvaluierungen zu ermöglichen.Der 15. Evaluierungsbericht ist abrufbar unter:http://ots.de/RYowuSZum Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank finden Sie unter:www.kfw-entwicklungsbank.de.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Dr. Charis PöthigTel. +49 (0)69 7431 4683, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Charis.Poethig@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell