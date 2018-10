Städte fordern: Keine 'halbherzigen Lösungen' bei Diesel mehr

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Städtetag hat die große Koalition zu einem umfassenden neuen Konzept gegen schmutzige Luft und weitere Diesel-Fahrverbote aufgefordert.



"Es darf jetzt keine halbherzigen Lösungen mehr geben, die in Kürze wieder ergänzt werden müssen", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy der Deutschen Presse-Agentur. Die Menschen an besonders belasteten Straßen, die Städte und die Dieselfahrer bräuchten eine Perspektive, die trage. Nach quälend langen Diskussionen und mehreren Gerichtsurteilen müsse jetzt ein Paket kommen, das endlich die Stickoxid-Belastung durch Dieselautos deutlich reduziere und die Autoindustrie in die Pflicht nehme.

Dazu gehörten Hardware-Nachrüstungen für Euro-5-Diesel auf Kosten der Hersteller, attraktivere Umtauschprämien und ein Konzept, das nicht nur in wenigen besonders belasteten Städten gelte. "Außerdem ist eine einheitliche Kennzeichnung von Dieselautos nötig, um im Falle von Fahrverboten Fahrzeuge unterscheiden zu können", sagte Dedy.

Die Spitzen von Union und SPD wollen am Montagabend neue Angebote für Diesel-Besitzer beschließen. Im Koalitionsausschuss geht es unter anderem um neue Kaufprämien, damit Kunden ältere Diesel durch saubere Wagen ersetzen. Außerdem geht es um mögliche Umbauten an Motoren älterer Diesel. Vor dem Treffen waren aber noch zahlreiche Fragen offen, etwa zur Haftung und zu Kostenübernahmen durch die Autobauer./sam/DP/zb