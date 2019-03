Städte-Ranking: Aus dieser deutschen Stadt kommen die meisten Profisportler

Finanztrends Video zu



Wien (ots) -- Wettbasis analysiert die Geburtsorte der deutschenErstliga-Profis der Sportarten Fußball, Basketball, Eishockeyund Handball- Berlin bringt deutschlandweit am meisten Profisportler hervor- Magdeburg landet als einzige Stadt aus einem neuen Bundesland inden Top 15Die deutschen Profisportler aus den ersten Ligen der vier größtenSportarten in Deutschland stammen aus insgesamt 313 Städten. Doch dieeinzelnen Städte bringen höchst unterschiedlich viele Athletenhervor. Das ist das Ergebnis einer Analyse derSport-Informationsplattform Wettbasis (www.wettbasis.com).Demnach stammen 54 der 725 analysierten Sportler aus der deutschenHauptstadt - und damit mit Abstand am meisten. So dominiert Berlindas Städteranking in allen vier untersuchten Ligen. Zu denbekanntesten Berliner Sportlern zählt wohl Jerome Boateng, derkürzlich aus der Fußball-Nationalmannschaft gestrichen wurde. HinterBerlin platziert sich München mit 19 Sportlern. In den erstendeutschen Fußball- und Basketball-Ligen stammen jeweils amzweitmeisten Sportler aus der bayerischen Landeshauptstadt.Komplettiert wird die Top drei durch Köln (14 Sportler). Dahinterlanden Düsseldorf und Augsburg mit jeweils elf Sportlern auf Platzvier. Stuttgart, Heidelberg, Gießen und Hamburg teilen sich mitjeweils zehn Sportlern den sechsten Rang der Analyse. Insgesamtliegen die Hälfte aller Städte aus der Top Ten in Bayern oderBaden-Württemberg.Neue Bundesländer: Magdeburg bringt am meisten Erstliga-ProfishervorMagdeburg schafft es als einzige Stadt aus einem neuen Bundeslandin die Top 15 des Rankings. In der mitteldeutschen Stadt sind achtder aktuellen Erstliga-Profis aus den analysierten Ligen geborenworden. Damit teilt sich Magdeburg den elften Platz des Rankings mitKarlsruhe, Freiburg und Frankfurt am Main.Die Stadt in Sachsen-Anhalt profitiert dabei vor allem von demguten Handball-Nachwuchs. Sechs Profis aus der DKB HandballBundesliga stammen aus Magdeburg, wobei Christoph Theuerkauf vom TBVLemgo Lippe der einzige Spieler ist, der aktuell nicht bei derheimischen SG Magdeburg unter Vertrag steht. Hinter Magdeburgplatzieren sich erst wieder auf Rang 44 zwei Städte aus den neuenBundesländern: Je drei Spitzensportler stammen aus Rostock undLeipzig.Sämtliche relevanten Daten der Analyse stehen unter demnachfolgenden Link zur Verfügung: http://ots.de/MZroOBÜber WettbasisWettbasis (www.wettbasis.com) ist die führendeInformationsplattform für Sportwetten in Deutschland. Auf der Websitewerden täglich detaillierte Analysen, Statistiken, Anbietervergleicheund Wetttipps veröffentlicht, um Sportbegeisterte mit dem nötigenKnow-How für ihre Tipps zu versorgen. Das Unternehmen wurde 2002 inWien gegründet und wird von Jesper Søgaard geleitet. Wettbasis istTeil des weltweit führenden Entwicklers für Informationsseiten in deriGaming-Industrie, Better Collective (www.bettercollective.com). Von250 Better Collective Mitarbeitern sind 18 am Standort in Wienbeschäftigt.Pressekontakt:Luisa Lindenthal | luisa.lindenthal@tonka-pr.com | 030.403647.613Original-Content von: Wettbasis, übermittelt durch news aktuell