Reinbek (ots) - 80 Fachbesucher aus Politik und Wirtschaftbesuchen Auftaktveranstaltung - Stadtwerke planen flächendeckendenAusbau mit Ladesäulen - Erfolg von E-Mobilität erfordert Reduzierungstaatlicher Abgaben80 Fachbesucher aus Politik und Wirtschaft folgten am vergangenenMontag der Einladung des Verbands der Schleswig-HolsteinischenEnergie- und Wasserwirtschaft (VSHEW) zum "Workshop Elektromobilität"im Hotel "Altes Stahlwerk" in Neumünster. Darunter befanden sich auchviele Stadtwerke-Geschäftsführer, Elektromobilitätsexperten sowiehochrangige Politiker der Landtagsfraktionen von SPD, CDU und Bündnis90/Die Grünen. Der VSHEW vertritt die Interessen der meisten Stadt-und Gemeindewerke und von deren Kunden in Schleswig-Holstein.Der Workshop war der Startschuss für die "Initiative E-Mobilität",mit welcher die VSHEW-Mitgliedsunternehmen die E-Mobilität im Landefördern und damit die Energiewende voranbringen wollen. "Unser Zielist es, möglichst viel umweltfreundlich erzeugten Strom für eineklimaschonende Fortbewegung zu nutzen", sagt Helge Spehr,VSHEW-Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer der StadtwerkeRendsburg. "Noch zahlen die Schleswig-Holsteiner jährlich hunderteMillionen Euro für ungenutzten Windstrom, der zu einem guten Teil fürElektromobilität verwendet werden könnte."Bei der Veranstaltung zur "Initiative E-Mobilität" identifiziertendie Experten zwei Hauptprobleme: Zu wenige Ladesäulen und zu hohegesetzliche Abgaben. Derzeit existieren in Schleswig-Holstein rundhundert Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Zwei Drittel davon werdenvon VSHEW-Mitgliedsunternehmen betrieben - häufig kostenlos für denVerbraucher. Um die Versorgung zu verbessern, werden die Stadtwerkein den kommenden zwei Jahren mehr als 80 neue Ladesäuleninstallieren. "Bisher haben wir ein Henne-Ei-Problem: DieSchleswig-Holsteiner kaufen kaum Elektrofahrzeuge, weil dieInfrastruktur fehlt. Und potenzielle Betreiber von Ladesäuleninvestieren nicht, weil die Nachfrage fehlt", sagt Spehr. Das Problemwollen die Stadt- und Gemeindewerke mit den neuen Ladesäulen angehen.Denn das Gelingen der Energiewende erfordert einen höheren Anteil anElektrofahrzeugen im Verkehr.Um die Akzeptanz für Elektrofahrzeuge zu erhöhen und umwirtschaftliche Strompreise für Mobilitätsstrom erzielen zu können,müssen ferner die gesetzlichen Abgaben für Ladesäulen-Strom vonaktuell rund 75 Prozent des Strompreises gesenkt werden. "Auf dereinen Seite fördert der Staat den Kauf von Elektrofahrzeugen durchSteuervergünstigungen und Kaufprämien - um dann beim Tanken wiedervoll zuzuschlagen. Das ist doch absurd", kritisiert Spehr. Außerdemfordert der VSHEW die Landesregierung auf, weitere Anreize zum Erwerbvon Elektrofahrzeugen zu schaffen. Diese können beispielsweise auchaus kostenlosen Parkplätzen oder aus Vorrangspuren für E-Autosbestehen.Zudem seien die Pläne zur Förderung der Elektromobilität aktuellnoch viel Stückwerk. Der VSHEW empfiehlt der Landesregierung daher,in Kooperation mit den Stadtwerken ein Gesamtkonzept zu entwickelnund dieses in einer Modellregion versuchsweise umzusetzen.