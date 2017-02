Stadtwerke setzen auf SaaS-Lösungen für den Smart Meter Rollout E-world 2017: Trianel und rku.it - Bilanz der Deutschland-Roadshow 2016

Essen, Aachen, Herne (ots) - Stadtwerke halten an ihrenMessstellenbetrieben fest und bereiten sich auf die neue Rolle alsintelligente Messstellenbetreiber im eigenen Versorgungsgebiet vor.Das ist eines der Ergebnisse der gemeinsamen bundesweiten Roadshowder Stadtwerke-Kooperation Trianel und des Service-Providers fürIT-Lösungen rku.it. In den vergangenen zwölf Monaten haben die beidenUnternehmen mit rund 180 Stadtwerken die Anforderungen an den SmartMeter Rollout diskutiert und Vorbereitungen für die Umsetzungeingeleitet. "Alle Stadtwerke mit denen wir gearbeitet haben, wollenihre Grundzuständigkeit behalten. Sie schätzen eine aktive Gestaltungbei der Digitalisierung ihres Messstellenbetriebs langfristignachhaltiger ein, als den Verlust von Daten und Kundenbindungen durchdie Messstelle und bereiten sich auf die neue Marktrolle alswettbewerblicher Messstellenbetreiber vor", so Thomas Spinnen,Bereichsleiter Vertriebslösungen Stadtwerke bei Trianel. Getriebenwerde das Interesse an der neuen Marktrolle insbesondere durch dieVertriebe, die einem möglichen Kundenverlust durch neue Wettbewerberim Messwesen aktiv begegnen möchten.Bei der Wahl der technischen Umsetzung spiegelt der Markt einheterogenes Bild. "Große Energieversorger mit über 500.000 Zählerntreiben die Umsetzung im Eigenbetrieb voran und wollen nur teilweiseauf Servicemodelle zugreifen. Ein komplettes Outsourcing wird vonStadtwerken mit weniger als 25.000 Zählern in ihrem Versorgungsgebietfavorisiert", erläutert Jürgen Bonin, BereichsleiterProduktmanagement neue Dienste bei rku.it. "Der Großteil derStadtwerke zielt auf ein Höchstmaß an Eigenständigkeit im Messwesenund wird über Software as a Service(SaaS)-Lösungen die Integrationder Gateway-Administrationsprozesse umsetzen", hebt Jürgen Boninhervor. Allerdings hätten bisher nur wenige Unternehmen mit demAufbau des dazugehörigen Information Security Management Systeme(ISMS, engl. für "Managementsystem für Informationssicherheit") undder dazugehörigen Zertifizierung begonnen. "Hier entsteht für dieUnternehmen mit Blick auf die am Markt verfügbarenZertifizierungsressourcen und der Dauer der Projekte einzeitkritischer Pfad, insbesondere wenn die ersten BSI-zertifiziertenintelligenten Messsysteme Mitte 2017 zur Verfügung stehen", ergänztThomas Spinnen.Mit der Trianel Smart Metering Plattform steht schon heute eineSaaS-Lösung für die Gateway-Administration zur Verfügung, dieStadtwerken ein Höchstmaß an Eigenständigkeit bei der Umsetzung desSmart Meter Rollouts lässt.Durch die Zusammenarbeit mit rku.it werden benötigteRechenzentrumsleistungen zur Gateway-Administration erbracht, dieZertifikatverwaltung abgedeckt sowie die Einbindung vonAbrechnungsdienstleistungen technisch realisiert.Trianel hat bereits in 26 Pilotprojekten über 4.000 intelligenteMesssysteme ausgerollt. In den Projekten werden unterschiedlicheEinsatzmöglichkeiten der neuen Technologie erprobt, wie zum Beispielneue Tarifmodelle, Fernsteuerbarkeit von EE-Anlagen, Anpassung vonStandardlastprofilen auf der Basis von Echtzeitanalysen sowieEnergieeffizienz-Monitorings."Smart Metering ist ein technisches Thema, das über dieintelligente Nutzung der Daten eine wichtige Schlüsselfunktion beider Optimierung und Automatisierung von Prozessen in den Stadtwerkeneinnimmt", betonen Thomas Spinnen und Jürgen Bonin. Auch wenn dieersten Geräte erst im Laufe des Jahres zur Verfügung stehen werden,gelte es schon heute aktiv die Rollout-Planung voranzutreiben und dieAuswirkungen auf alle Marktrollen zu analysieren.Weitere Informationen:https://www.trianel.com/digital/trianel-metering-service/https://www.rku-it.de/Pressekontakt:Trianel GmbHDr. Nadja ThomasFon +49 241 41320-466Fax +49 241 413 20-300n.thomas@trianel.comrku.it GmbHMartina RöserFon +49 2323 3688-268Fax +49 2323 3688-680martina.roeser@rku-it.depresse@rku-it.deOriginal-Content von: Trianel GmbH, übermittelt durch news aktuell