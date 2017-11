Stadtwerke kooperieren mit Schweizer Axpo / Wuppertaler Stadtwerke starten ersten Blockchain-Handelsplatz für Ökostrom (FOTO)

Wuppertal (ots) -Als weltweit erster kommunaler Energieversorger haben dieWuppertaler Stadtwerke heute einen Blockchain-basierten Handelsplatzfür Ökostrom in Betrieb genommen. Auf dem Handelsplatz "Tal.Markt"können Kunden ihren Strom bei lokalen Ökostromanbietern erwerben undihren Energiemix selbst zusammenstellen. Jede Transaktion wird überdie Blockchaintechnologie fälschungssicher ausgeführt. So wirdsichergestellt, dass keine Kilowattstunde Solar- oder Windstromdoppelt verkauft werden kann. Die Wuppertaler Stadtwerke sindBetreiber der Handelsplattform und übernehmen dieenergiewirtschaftliche Abwicklung. Umgesetzt wird das Projekt mit derinternational führenden Schweizer Energiehändlerin Axpo. Axpoentwickelt neben dem Konzept auch die IT-technische Infrastruktur undbetreibt diese für die WSW."Das Konzept hat die Kraft, den Stromvertrieb zu revolutionieren",ist sich WSW-Vorstandsvorsitzender Andreas Feicht sicher. Erstmalssei es möglich, dass Kunden eigenständig und mit echtemHerkunftsnachweis ihre Stromerzeuger auswählen könnten. Bedeutend seidas neue Konzept aber insbesondere auch für die Zukunft derErneuerbaren-Branche."Schon bis zum Jahr 2020 werden deutschlandweit über 5000Windräder aus der EEG-Förderung laufen", so Feicht. Die nach derFörderung zu erzielenden Vermarktungserlöse an der Strombörse reichenaus heutiger Sicht nicht aus, die Betriebs- und Wartungskosten zudecken. Die Windräder würden in der Folge stillgelegt und demontiertwerden. Nicht nur aus Feichts Sicht eine Vernichtungvolkswirtschaftlichen Vermögens."Über unser Modell eröffnen wir Windmüllern undSolaranlagenbetreibern die Möglichkeit, ihre Anlagen direkt beimEndkunden zu vermarkten und so kostendeckende Erlöse zu erzielen",erläutert der Energiemanager. Für nicht weniger bedeutend hältFeicht die Chance für Investoren, Windkraftanlagen oder Solarparksüber das Modell auch ganz ohne Förderung zu realisieren, in dem siebilaterale Verträge mit Endkunden abschließen.Christoph Sutter, Leiter Division Neue Energien bei Axpo,erläutert: "Der deutsche Markt eignet sich für dieses Projektbesonders gut, weil die Strommarktliberalisierung in Deutschlandschon weit fortgeschritten ist. Mit der aktuellen Plattform startenwir die Reise: Stromkonsumenten werden sich in Zukunft alsEnergiepartner auf Augenhöhe mit den Stromversorgern etablieren. DieErkenntnisse aus der Zusammenarbeit mit WSW fliessen in dieWeiterentwicklung der Plattform ein. Die Plattform hat das Potenzial,ein führender Marktplatz für personalisierte erneuerbare Energie inEuropa zu werden."Konkret funktioniert das Blockchain-Modell über dieInternetadresse www.tal-markt.de, auf der Betreiber von Solarstrom-,Windkraft- und anderen regenerativen Anlagen ihren Strom anbieten undVerbraucher diesen kaufen können. "Ökostrom direkt vom Erzeuger",erläutert WSW-Vertriebsleiter Andreas Brinkmann in Analogie zumHofladen eines Biobauern. "Im ersten Schritt begrenzen wir dieEnergieproduzenten ganz bewusst auf Wuppertal und das Bergische Land.Bergischer Strom für Wuppertaler Kunden", so Brinkmann weiter.Die Technologie mache eine Erweiterung des Angebots jedocheinfach. "Mit 'Tal.Markt' ist für uns eine neue Marktrolleverbunden", erklärt Andreas Brinkmann. "Wir sind das Bindegliedzwischen Produzenten und Konsumenten und kümmern uns um dieenergiewirtschaftliche Abwicklung des Handels, die Abrechnung undstehen für die Ausfalllieferung gerade." Daher sind die WSW sowohlfür die Anbieter, als auch für die Käufer Vertragspartner.Zu den Stromanbietern auf Tal.Markt gehören die Wuppertaler FirmaJenniges mit einer großen Solaranlage und der Verein Regen e. V.,Betreiber des ersten Wuppertaler Windrads. Auch zwei große privatePhotovoltaik-Anlagen sind dabei. Damit die potentiellen Stromkäufermehr Auswahl haben, bieten die WSW in der Pilotphase auch Strom auseigenen regenerativen Anlagen an, nämlich aus zweiBlockheizkraftwerken sowie aus einer Wasserturbine an derHerbringhauser Talsperre.Kontakt Axpo Media Relations:medien@axpo.com,Tel. +41 56 200 41 10,Tobias KistnerHintergrundinformation zu den beteiligten Unternehmen:Die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH versorgt als kommunalerKonzern die über 350.000 Einwohner Wuppertals mit Energie undEnergiedienstleistungen und befördert jährlich 90 Millionen Menschenmit Bus und Schwebebahn. Zudem betreiben die WSW das Gas-, Wasser-,Fernwärme- und Stromnetz in Wuppertal. Mit rund 3300 Mitarbeiternzählen die WSW zu den bedeutendsten Arbeitgebern der Region.Die Axpo Gruppe produziert, handelt und vertreibt Energiezuverlässig in der Schweiz und in über 30 Ländern Europas. Rund 4500Mitarbeitende verbinden die Expertise aus 100 Jahren klimaschonenderStromproduktion mit der Innovationskraft für eine nachhaltigeEnergiezukunft. Axpo ist international führend im Energiehandel undin der Entwicklung massgeschneiderter Energielösungen für ihreKunden.