Stadtwerke intensivieren Zusammenarbeit mit der Wissenschaft

Reinbek (ots) - Mehrjährige Forschungsarbeit mit der UniversitätKiel ab Dezember 2018 - Kooperationsprojekte mit der FachhochschuleHeide - Stipendien für NachwuchskräfteFür Schleswig-Holsteins Stadtwerke gewinnt der enge Austausch mitder regionalen Wissenschaft zunehmend an Bedeutung. ZahlreicheMitgliedsunternehmen des Verbands der Schleswig-HolsteinischenEnergie- und Wasserwirtschaft (VSHEW) beteiligen sich daher anvielversprechenden und teilweise mehrjährigen Kooperationsprojektenmit Hochschulen. Zusätzlich unterstützen sie einzelne Studierende beider Erstellung von Masterarbeiten sowie finanziell durch die Vergabevon Stipendien."Bei solchen Kooperationen gibt es nur Gewinner: Die Hochschulenerhalten Zugang zur wirtschaftlichen Praxis und ihre Studierendenfinanzielle sowie inhaltliche Unterstützung. Wir als Stadtwerkeprofitieren von den Forschungsergebnissen und bekommen durch unserePräsenz an den Hochschulen besseren Zugang zu talentiertenNachwuchskräften", sagt Helge Spehr, Vorstandsvorsitzender des VSHEWund Geschäftsführer der Stadtwerke Rendsburg.Vielversprechend ist etwa eine Forschungsarbeit in Kooperation mitder Christian-Albrechts-Universität: Im Rahmen einer Studie zurdigitalen Transformation der Energieversorgungsunternehmen wird abDezember 2018 bis etwa Mitte 2020 die Rolle der Mitarbeiter in diesemProzess untersucht. Ziel der Wissenschaftler vom Lehrstuhl fürTechnologiemanagement sowie vom Lehrstuhl für Personal undOrganisation ist es, zu ermitteln, wie sich die Akzeptanz derBelegschaften für digitale Innovationen wie Augmented Realitysteigern lässt. Dies soll dazu beitragen, die Effizienz derEnergieversorger weiter zu verbessern.Beispielhaft für die Zusammenarbeit sind unterschiedlicheKooperationen mit der Fachhochschule Westküste in Heide. Im Rahmenvon Projektstudien untersuchen und entwickeln Studierende sogenannteQuartierskonzepte in Elmshorn, Pinneberg und Husum, um dort einemöglichst effiziente und ökologische Energieversorgung zugewährleisten. Ferner unterstützen der VSHEW und seineMitgliedsunternehmen Studierende bei der Erstellung vonMaster-Studienarbeiten zu Themen wie Elektromobilität oderSektorenkopplung.Pressekontakt:Verband der Schleswig-HolsteinischenEnergie- und Wasserwirtschaft e.V. - VSHEWRoman Kaak, GeschäftsführerTel.: (040) 727 373-92Mobil: (0170) 288 945 8E-Mail: kaak@vshew.de