Stadtwerke fordern faireren Wettbewerb bei der Vergabe von Energienetzen

Kiel/Reinbek (ots) - Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie-und Wasserwirtschaft bittet Landes-CDU um Unterstützung - JuristischeBlockadestrategie der SH Netz AG behindert EnergiewendeIn Schleswig-Holstein betreibt die privatwirtschaftliche SH NetzAG etwa zwei Drittel der lokalen Strom- und Gasnetze. Viele Gemeindenmöchten diese Netze rekommunalisieren und wieder durch ihreStadtwerke betreiben lassen - zum Vorteil der Bürger. Dagegen wehrtsich die SH Netz mit allen juristischen Mitteln - entgegenbestehender Vereinbarungen zwischen dem Unternehmen, den Verbändenund der Landespolitik.Dies kritisierte der Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie-und Wasserwirtschaft (VSHEW) auf seinem Energiepolitischen Frühstückmit Spitzenpolitikern der CDU-Landtagsfraktion, darunter ParteichefDaniel Günther und der Parlamentarische Geschäftsführer Hans-JörnArp. "Sollte die CDU nach der Landtagswahl in dieRegierungsverantwortung kommen, fordere ich, dass sie sich imBundesrat für die weitere Verbesserung gesetzlicher Vorgaben beimWettbewerb um Konzessionen einsetzt", sagt Helge Spehr,Vorstandsvorsitzender des VSHEW und Geschäftsführer der StadtwerkeRendsburg.Hintergrund: Im Abstand von jeweils 20 Jahren entscheiden dieKommunen, wer die Nutzungsrechte zum Betrieb der Strom- und Gasnetzeerhält - die Stadtwerke oder privatwirtschaftliche Wettbewerber. Beidieser Entscheidung sind die Kommunen an Vergabekriterien gebunden,um Transparenz und einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten. DieKriterien haben die SH Netz, der Verband der kommunalen Unternehmen(VKU) und der VSHEW im April 2015 einvernehmlich festgelegt. "Die SHNetz setzt sich jedoch permanent über diese Vereinbarungen hinweg undgeht rechtlich gegen jede Vergabe vor, die nicht zum eigenen Vorteilausfällt", kritisiert Spehr. Dadurch befänden sich derzeit inSchleswig-Holstein rund 150 Vergabeverfahren in der juristischenSchwebe. "Mit dieser unlauteren Blockadestrategie gefährdet die SHNetz die Neuausrichtung der Netze im Zuge der Energiewende - zumNachteil vieler Kommunen", so Spehr.