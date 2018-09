Die Stadtwerke aus Lübeck, Wuppertal und Trier gewinnen den STADTWERKE AWARD 2018 (FOTO)

Köln (ots) -Die Stadtwerke Lübeck GmbH, die Wuppertaler Stadtwerke GmbH unddie Stadtwerke Trier AöR sind die Gewinner des STADTWERKE AWARD 2018.Im Rahmen des VKU Stadtwerkekongress haben Sven Becker, Sprecher derGeschäftsführung der Stadtwerke-Kooperation Trianel, und KatherinaReiche, Hauptgeschäftsführerin des Verbandes kommunaler Unternehmen(VKU) am 18.September 2018 in Köln die Gewinner ausgezeichnet. "DieStadtwerke erkennen immer mehr die Chancen der Digitalisierung,moderner Stadtteilentwicklung sowie moderner Kundenbeziehungen undzeigen große Innovationsfreude. Die Gewinner 2018 gehen hier mitVorbildprojekten voran und beeindrucken durch Ideenvielfalt und Mutzur Umsetzung", betont Sven Becker in der Laudatio. Für KatherinaReiche verdeutlichen die vielen diesjährigen Bewerbungen die großeDynamik, die in der Stadtwerkelandschaft zu beobachten ist."Stadtwerke entwickeln ein neues Verständnis von modernerDaseinsvorsorge, in dessen Zentrum weiterhin der Kunde steht und siedenken systemisch, spartenübergreifend. Die Gewinner des STADTWERKEAWARD 2018 sind zu Recht 'Stadtwerke der Zukunft'. Sie nutzen dieChancen der Digitalisierung in buchstäblich " ausgezeichneter" Artund Weise für ihre Kunden".Die Stadtwerke Lübeck GmbH gewinnt den ersten Platz des STADTWERKEAWARD 2018 für die Digitalisierung ihres Kundenservices mit demProjekt "OutSteP". Durch die Optimierung und Digitalisierung derProzesse wird die Steuerung, Zählung und Messung aller Kundenanliegengleichzeitig über eine zentrale Plattform gewährleistet. Dienachhaltige Verbesserung der Servicequalität wird durch eine amBedarf ausgerichtete Personaleinsatzplanung ermöglicht. Gleichzeitigwird ein fortlaufendes Kundenfeedback durch Call-recording undautomatisierte Kundenzufriedenheitsbefragungen eingeholt, um dieServicequalität zu verbessern. Mit Hilfe eines Push-Verfahrens werdenalle Vorgänge den Mitarbeitern elektronisch zur Verfügung gestellt."Die Lösung der Stadtwerke Lübeck verbindet die Möglichkeiten derDigitalisierung mit den Bedürfnissen des Kunden in einem bishereinzigartigen Lösungsvorschlag", erklärt Sven Becker das Jury-Urteil.Die Stadtwerke Lübeck haben nicht nur die Jury überzeugt, sondernsind auch der Sieger der diesjährigen Umfrage bei den Lesern der ZfK- Zeitung für Kommunale Wirtschaft.Den zweiten Platz des STADTWERKE AWARD 2018 gewinnt dieWuppertaler Stadtwerke GmbH mit dem Modell "Tal.Markt - DerBlockChain-Markt für den Ökostrom". "Regionale Stärke, erneuerbareEnergien und digitale Kompetenz werden auf einem Blockchain-Markt mitindividuellen Kundenanliegen verbunden", erklärt Becker das Modell.Die Wuppertaler Stadtwerke GmbH verknüpfen den Vertrieb, dasBilanzkreismanagement, die Direktvermarktung und den wettbewerblichenMessstellenbetrieb in einer gemeinsamen digitalen Plattform. DerTal.Markt richtet sich vertrieblich an Privat- und Gewerbekunden, diebewusst nachhaltig wirtschaften möchten, aber ebenso an das Segmentder First Mover und Early Adopter neuer Technologien. Dievollständige Digitalisierung der Prozesse und die Verwendung derBlockchaintechnologie als Zertifizierungstool soll die Plattform auchbei kleineren Umsatzmargen wirtschaftlich machen. Für den Kunden istdas Modell attraktiv, da es ihm einen individuellen Strommix miteiner Auswahl verschiedener regionaler Grünstromangebote bietet, dieer selbst bestimmen kann.Die Stadtwerke Trier AöR behaupten sich mit dem Projekt: "Energieund Technikpark- Gemeinsam Mehrwert entwickeln" auf dem dritten Platzdes STADTWERKE AWARD 2018. Die Entwicklung eines integrierten undnachhaltigen Gewerbegebiets durch die Nutzung der im kommunalenKlärwerk und PV-Dachanlagen erzeugten Energie, ist ein neuer undbisher einmaliger Ansatz. Kosten und Leistungsstrukturen werden durchdie prozess-fokussierte Standortentwicklung verbessert und dasGewerbequartier wird mit einer zukunftsorientierten Infrastrukturausgerüstet."Der gemeinsame Betriebshof von Stadt und Stadtwerken ermöglichteine kostengünstige und effiziente Möglichkeit für Stadtwerke,Überschussenergie sinnvoll zu nutzen", hebt Becker hervor.Der STADTWERKE AWARD wurde in diesem Jahr zum neunten Malverliehen. Die Stadtwerke präsentieren Vorzeigeprojekte aus derStadtwerke-Landschaft, die die Unternehmen voranbringen und dieEnergiewelt von morgen gestalten. Initiator ist dieStadtwerke-Kooperation Trianel mit den Partnern VKU Service und ZfK.Mit insgesamt rund 30 Bewerbungen haben sich in diesem Jahr so vieleUnternehmen wie noch nie für die begehrte Auszeichnung "Das Stadtwerkder Zukunft" beworben. Neben einer Experten-Jury ausEnergiewirtschaft, Politik, Wissenschaft und Medien stimmten indiesem Jahr auch wieder die Leser der ZfK - Zeitung für KommunaleWirtschaft über die Sieger ab. 