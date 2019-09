Stadtwerke Rendsburg sind Top 10 Unternehmen für das Gemeinwohl

Rendsburg (ots) - Auszeichnung: "Wertvoller Arbeitgeber für dasGemeinwohl 2019" in Rendsburg Eckernförde - Marktforscher befragenBevölkerung zu gesellschaftlichem Wert von 2.158 norddeutschenUnternehmenDie Stadtwerke Rendsburg zählen zu den zehn wertvollstenArbeitgebern für das Gemeinwohl in Rendsburg-Eckernförde. Zu diesemErgebnis kam eine Bevölkerungsumfrage des KölnerMarktforschungsinstituts ServiceValue im Auftrag der Zeitschrift"WirtschaftsWoche".Die Marktforscher hatten die norddeutsche Bevölkerung nach derBedeutung von insgesamt 2.158 Unternehmen für das Gemeinwohl befragt.Sie wollten herausfinden, welchen gesellschaftlichen Mehrwert dieBetriebe für ihre unmittelbare Umgebung leisten. In dem Rankingschnitten die Stadtwerke Rendsburg hervorragend ab und landeten mitPlatz 7 sogar noch einen Platz besser als im Vorjahr (8)."Als Bürgerunternehmen engagieren wir uns traditionell stark fürdie Region. Dazu zählt die Unterstützung von Einzelsportlern,Sportvereinen und -veranstaltungen genauso wie von kulturellenVeranstaltungen, dem Rendsburger Herbst, dem Betrieb der Eisbahn oderauch durch Zuwendungen an das Kinderhospiz, den Tierschutzverein, dieChorakademie und vieles mehr", sagt Helge Spehr, Geschäftsführer derStadtwerke Rendsburg. "Über die Auszeichnung der WirtschaftsWochefreuen wir uns sehr. Denn sie beweist, dass unser Engagement von denBürgern wahrgenommen und honoriert wird."Das Ranking der 10 wertvollsten Unternehmen für das Gemeinwohl inRendsburg-Eckernförde1 Imland Kliniken2 Schleswiger Werkstätten3 Hobby Caravan4 Eckernförder Werkstätten5 Fachklinik Aukrug6 Freenet7 Stadtwerke Rendsburg8 Sparkasse Mittelholstein9 Nobiskrug 10 PunkerQuelle: WirtschaftsWoche, "Deutschlands wertvollste Arbeitgeberfür das Gemeinwohl", September 2019Pressekontakt:Stadtwerke RendsburgKenneth ClausenLeiter Vertrieb, Marketing & KundenserviceTel.: (04331) 209-111E-Mail: k.clausen@stadtwerke-rendsburg.deOriginal-Content von: Stadtwerke Rendsburg GmbH, übermittelt durch news aktuell