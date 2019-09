Stadtwerke Duisburg Energiehandel GmbH nimmt Energiehandelssystem PSImarket erfolgreich in Betrieb

Berlin (ots) - Die PSI Energy Markets GmbH hat die Implementierungeines Energiehandelssystems auf Basis von PSImarket für dieStadtwerke Duisburg Energiehandel GmbH (SWDU EH) abgeschlossen. DasSystem wurde erfolgreich implementiert und ersetzt die bisherigeLösung.Basierend auf den PSImarket-Standardmodulen kommen neben Vertrags-und Portfoliomanagement, Fahrplananmeldung und Nominierung, Anbindungan die Trayport-Handelsplattform, Import aller marktüblichenPreisnotierungen sowie Abrechnung auch das electronic ConfirmationMatching (eCM) und die Abgabe regulatorischer Meldungen (REMIT) zumEinsatz.Die Migration der Bestandsstammdaten aus dem Altsystem wurde durchdie in PSImarket standardmäßig vorhandenen Tools für den Datenimportund -export anwenderfreundlich und effizient sichergestellt. Nebender bereits erfolgten Vertragsdatenmigration, setzt die SWDU EH auchfür die weitere Integration des Handelssystems auf die Webservice-Schnittstelle in PSImarket. Nach der schnellen Implementierung desTestsystems erfolgte die planmäßige Produktivsetzung sowie derparallele Betrieb der Systeme.Das Energiehandelssystem ist das Kernsystem in der bestehendenSystem- und Prozesslandschaft der Energiehandelstochter und hat daherherausragend strategische Bedeutung. "PSImarket ist bestens geeignet,zukünftig weitere, kernprozessnahe Abläufe abzubilden. Durch dieEinbindung der Webservice Schnittstelle in unsere bestehendenProzessketten konnten wir bereits jetzt den Automatisierungsgraddeutlich erhöhen und werden auch in Zukunft hoch skalierbarProzessstrukturen etablieren können." resümiert Lars Sünderkamp, derProjektleiter bei der SWDU EH, rundum zufrieden.Als ein flexibles und innovatives Energiehandels- undDienstleistungsunternehmen ist der Stadtwerke Duisburg EnergiehandelDienstleistungspartner für Stadtwerke und Weiterverteilerunternehmenin Deutschland. Die 100-prozentige Tochter der Stadtwerke Duisburg AGoptimiert und vermarktet das KWK-Kraftwerksportfolio sowieEEG-Anlagen des Gesellschafters. Darüber hinaus agiert sie für denKonzern als zentraler Marktzugang für Strom, Gas und CO2 undübernimmt Dienstleistungen im Bilanzkreismanagement sowiePortfoliomanagement für weitere Kunden.Der PSI-Konzern entwickelt und integriert auf der Basis eigenerSoftwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie-und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel,Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung,Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969gegründet und beschäftigt weltweit knapp 2.000 Mitarbeiter.www.psi.dePressekontakt:PSI Software AGBozana MatejcekKonzernpressereferentinDircksenstraße 42-4410178 BerlinDeutschlandTel. +49 30 2801-2762Fax +49 30 2801-1000E-Mail: bmatejcek@psi.deOriginal-Content von: PSI AG, übermittelt durch news aktuell