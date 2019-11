Stadtrat von Barcelona und Huawei unterzeichnen Absichtserklärung für partnerschaftliche Zusammenarbeit

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Huawei und der Stadtrat von Barcelonahaben auf dem Smart City Expo World Congress (SCEWC) 2019 eine Absichtserklärungunterzeichnet, mit der die Zusammenarbeit bei Innovationsprojekten undtechnologischen Investitionen in der Stadt erleichtert werden soll.Einige Bereiche der Zusammenarbeit, die im Rahmen dieses Abkommens eingeführtwurden, beziehen sich auf von Huawei entwickelte innovative Technologien, wie z.B. 5G, SmartCity-Anwendungen und die digitale Transformation in Barcelona City.Die Absichtserklärung wurde von Herrn Jaume Collboni, stellvertretenderBürgermeister vom Stadtrat von Barcelona und Herrn Sun Fuyou, Vizepräsident derHuawei Enterprise Business Group, unterzeichnet.Die Absichtserklärung unterstützt das Engagement von Huawei als einer derTechnologiepartner der Stadt Barcelona, die Bereitstellung vonTechnologieressourcen und die Unterstützung der Entwicklung vonICT-Innovationen. Huawei engagiert sich auch aktiv für Innovation, Forschung undEntwicklung und ist ständig auf der Suche nach neuen, zukunftsweisendenInitiativen, um die wirtschaftliche Planung der Stadt insgesamt zu unterstützen.Der stellvertretende Bürgermeister, Jaume Collboni, hat Wert darauf gelegt, dass"die Zusammenarbeit mit diesem Unternehmen die Position Barcelonas alsTechnologiestadt hervorhebt, zur Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze beiträgtund uns als Referenzstadt für den asiatischen Markt stärkt". Collboni hat aufdie wachsende Zahl der in der Stadt angesiedelten Technologieunternehmenhingewiesen, "die zu den mehr als 200 Technologieunternehmen hinzukommen, die inden letzten Jahren in die Stadt gezogen sind", und hat die Bedeutung der vonBarcelona in Asien durchgeführten wirtschaftlichen Werbeaktivitätenhervorgehoben, um ein strategischer Partner von Geschäftsprojekten wie Huawei zuwerden.Während der Veranstaltung erklärte Sun Fuyou, Vice President der HuaweiEnterprise Business Group: "Spanien ist ein sehr wichtiger Markt für Huawei. Wirhaben unser Geschäft hier vor 18 Jahren gegründet und unser Engagement für dasWachstum der digitalen Wirtschaft ist seitdem noch stärker geworden. Wir habeneine sehr enge Beziehung zu Barcelona, einer Stadt, die uns jedes Jahrwillkommen heißt, um unsere innovativsten Technologien auf dem Mobile WorldCongress und dem Smartcity Expo World Congress zu präsentieren. Unser Wille istes, die digitale Transformation von Barcelona zu unterstützen und dazubeizutragen, dass Barcelona zur innovativsten Stadt Europas wird."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1031836/Huawei_Partnership.jpgPressekontakt:Qiwei Li-86-180-2533-9127Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/100745/4445129OTS: HuaweiOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell