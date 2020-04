Stadtporträt Freiburg am 26.4. um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Baden-Baden (ots) - Freiburg - Bächle, Gässle, Münster. Dieses Bild kennt jeder. Doch die Stadt zwischen Rheinebene und Schwarzwald hat viel mehr zu bieten. So viel, dass ihr Wachstum in den letzten Jahren kaum noch zu bremsen ist. An wenigen Orten verbinden sich Geschichte und Gegenwart, Tradition und Moderne so elegant wie in Freiburg. Worin liegt die Faszination Freiburgs? Das ist die Frage, der Autorin Tamara Spitzing in der vom SWR produzierten Dokumentation nachgeht. "Faszination Freiburg - Von den Zähringern zur Green City" ist am 26.4. um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen und ab Sendedatum für 90 Tage in der ARD Mediathek unter https://www.ardmediathek.de/ard/ verfügbar.Sendung"Faszination Freiburg - Von den Zähringern zur Green City" am 26.4. um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und ab Sendedatum für 90 Tage in der ARD Mediathek.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/swrfernsehen-freiburgNewsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletter (https://eur03 .safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fx.swr.de%2Fs%2Fswrvernetztne wsletter&data=02%7C01%7Cgrit.krueger%40swr.de%7C0602ca09196645e4a03008d7d49d8f34 %7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637211645486483650&sdata=c6j8KJAQK l3KBs9FVc7iuCndeK59KCuGVWYBkGUqOHg%3D&reserved=0)FÜR EUCH DA #ZUSAMMENHALTENPressekontakt:Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800, Daniela.Kress@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4578594OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell