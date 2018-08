Behringen (ots) -Mit dem neuen "Stadthaus 100" bringt Deutschlands führendeMassivhausmarke nun einen weiteren Haustyp auf den Markt, derNormalverdienern den Traum vom stadtnahen Bauen zu mietähnlichenKonditionen ermöglichen soll. "Dieses Massivhaus bietet eine optimaleBalance zwischen urbanem Wohnkomfort und gutemPreis-Leistungsverhältnis", so Jürgen Dawo, Gründer von Town &Country Haus.Stadthäuser sind bei Bauherren beliebt. Im vergangenen Jahrstiegen die Verkaufszahlen für das "Flair 152 RE" um mehr als 50Prozent. "Geradlinige, moderne Optik kombiniert mit cleverenGrundrisskonzepten - das ist das Erfolgsrezept unserer Stadthäuser",sagt Dawo.Trotz seiner kompakten Bauweise verfügt das neue "Stadthaus 100"über ausreichend Platz. Im Erdgeschoss erwartet die Bewohner einmoderner, offener Wohn-, Koch- und Essbereich. Im Obergeschoss ladenzwei Zimmer als gemütliche Rückzugsmöglichkeit ein und die Dielebietet kreativen Gestaltungsraum, zum Beispiel für eine Arbeits- oderHobbyecke. Der Hausanschlussraum sowie der Dachboden sind die clevereund bezahlbare Stauraum-Alternative zum Keller.Haus bauen in der Stadt - Lohnt sich das überhaupt noch?"Leider wird es immer teurer ein Haus zu bauen und das liegt vorallem an Faktoren, die wir als Massivhausanbieter kaum beeinflussenkönnen. Es ist eine große Herausforderung Haustypen zu entwickeln,die für Normalverdiener bezahlbar sind. Aber es ist noch möglich!",sagt Jürgen Dawo von Town & Country Haus.Zu den Preistreibern gehören zum einen die stetig steigendenEnergieeinspar-Anforderungen durch den Gesetzgeber. Aber auch dieBaunebenkosten, allen voran die Grunderwerbsteuer, belasten Bauherrenstark. Hinzu kommt der Mangel an qualifizierten Handwerkern und diedamit verbundenen Kostensteigerungen.Der derzeit größte Kostenfaktor beim Hausbau ist aber,insbesondere in der Nähe von beliebten Städten und Ballungszentren,das Grundstück. Laut Bundesinstitut für Bau-, Stadt- undRaumforschung (BBSR) stiegen die Preise für Bauland zwischen 2011 und2016 durchschnittlich um mehr als 27 Prozent. "Mit kompaktenMassivhäusern, wie dem neuen "Stadthaus 100", ist bauen auch aufkleinen oder schwierigen Grundstücken möglich. Das schont das Budgetder Bauherren", so Dawo.Trotz der auf den ersten Blick hohen Kosten, lohnt es sich fürNormalverdiener weiterhin ein Haus zu bauen. Insbesondere inbeliebten Städten und Ballungszentren sind die Mieten derzeit aufRekordniveau. In Zeiten niedriger Zinsen ist die Baufinanzierung zumietähnlichen Konditionen möglich. Auch fehlendes Eigenkapital istunter bestimmten Voraussetzungen kein Hindernis. Das IWD Köln zeigtin einer aktuellen Studie, dass selbst bei einer leichtenZinserhöhung Wohneigentümer besser dastehen als Mieter. Dies gilt vorallem bei langen Finanzierungszeiträumen."Vor allem für Normalverdiener werden die eigenen vier Wände zueinem immer wichtigeren Bestandteil der privaten Altersvorsorge. Esgibt derzeit kaum attraktive Alternativen, um Geld anzulegen. EinEnde der Mietsteigerungen in Städten ist nicht absehbar. Der Hausbauzu mietähnlichen Konditionen lohnt sich folglich, nicht nurfinanziell, sondern natürlich auch im Hinblick auf dieLebensqualität", fasst Hausbau-Experte Jürgen Dawo zusammen.Pressekontakt:Annika LevinTown & Country Haus Lizenzgeber GmbHHauptstr. 90 E99820 Hörselberg-Hainich OT BehringenTel. 036254-7 5 0Fax 036254-7 5 140E-Mail presse@tc.dewww.HausAusstellung.deOriginal-Content von: Town & Country Haus Lizenzgeber GmbH, übermittelt durch news aktuell