Die Stadtmacher Akademie des vhw e. V. startet am 13. September mit einem Auftaktcamp in Berlin / Impulse setzen - Begeisterung wecken - Stadträume gestalten!

Berlin (ots) - Die Stadtmacher Akademie ist ein neues Angebot desgemeinnützigen Bundesverbandes für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.,das sich an lokale Akteure richtet, die sich in ihrer Arbeit für einenachhaltige und soziale Entwicklung ihrer Stadt einsetzen. Dr. PeterKurz, Oberbürgermeister der Stadt Mannheim undVerbandsratsvorsitzender vhw, sieht in den Stadtmachern einewertvolle Bereicherung des Diskurses vor Ort sowie einen gutenEinfluss auf Zivilgesellschaft und Verwaltung. Wir hätten dieAufgabe, so Kurz, sie zu bestärken und uns selber Partner für dieZukunft zu schaffen.In drei Camps und einem persönlichen Beratungstreffen - dem Lab -haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, eigene Vorhabenvoranzutreiben, aktuelle stadtpolitische Themen aus der vhw-Forschungkennenzulernen und Teil eines deutschlandweiten Netzwerks ausMacherinnen und Machern mit zu gestalten.Die inhaltliche Arbeit der Stadtmacher Akademie kann auf derOnlineplattform www.stadtmacher-akademie.org verfolgt werden.Die Stadtmacher Akademie richtet sich an Stadtmacher-Projekte undderen Initiatoren, die sich mit ihrer Arbeit für eine zukunftsfähige,vielfältige und kooperative Stadtentwicklung einsetzen. Ein Projektkann mit bis zu drei Personen als Projekt-Botschafterinnen oderProjekt-Botschafter teilnehmen und ist gleichfalls offen fürMitarbeiter aus Verwaltung und Politik. Bewerbungen sind bis zum 5.Juli 2019 möglich.Veranstaltungsformate der Stadtmacher Akademie:- Auftaktcamp am 13.09.2019 in Berlin- drei zweitägige Camps (September 2019, Mai 2020, September 2020)- und ein 1,5-tägiges Lab (Ende 2019/Anfang 2020).Die Teilnahmegebühr beträgt 500,00 Euro pro Projekt. Es bestehtdie Möglichkeit, sich auf ein Stipendium dafür zu bewerben.Anlagen: Flyer Link: https://www.vhw.de/seminardocs/BG190301.pdfBei inhaltlichen Fragen wenden Sie sich bitte an:Sebastian Beck: Tel.: 030 390473-240, E-Mail: sbeck@vhw.dePressekontakt:vhw-Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.Referat ÖffentlichkeitsarbeitRuby NähringTel.: 030 39 04 73-170E-Mail: rnaehring@vhw.deOriginal-Content von: vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V., übermittelt durch news aktuell