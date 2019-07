Stadtkassen entgingen durch falsche Nebentätigkeitszuordnung mindestens 220.000 Euro / Exklusivmeldung des SWR

Mainz (ots) -Sperrfrist: 18.07.2019 06:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Rheinland-pfälzische Kommunalaufsichtsbehörden haben nachSWR-Recherchen über Jahre Nebentätigkeiten von Oberbürgermeisternfalsch genehmigt. Dadurch entgingen den betroffenen Kommuneninsgesamt mehr als 220.000 Euro.Die hauptamtlichen Bürgermeister und Oberbürgermeister von neunrheinland-pfälzischen Städten sitzen oder saßen im Beirat der ThügaAG - einem Zusammenschluss von Stadtwerken. Dafür haben dieBürgermeister 3.750 Euro im Jahr bekommen. Sie behielten dieses Geldals Einnahmen aus privater Nebentätigkeit für sich. Einnahmen ausNebentätigkeiten im privaten Bereich dürfen die Bürgermeister beientsprechender Genehmigung in ungedeckelter Höhe behalten.Thüga ist kein privates UnternehmenDie Genehmigungen durch die zuständigen Aufsichtsbehörden warenjedoch falsch, wie unter anderem die Aufsichtsbehörde ADD aufSWR-Anfrage bestätigte. Denn die Thüga ist vor annähernd zehn Jahrenin kommunale Hand gewechselt. Damit hätte die Tätigkeit in einemihrer Gremien als Nebentätigkeit im öffentlichen oder ihmgleichstehenden Dienst verbucht werden müssen. Hier gilt für alleNebeneinnahmen zusammen eine Einkommensgrenze von 6.200 Euro im Jahr.Nebeneinkünfte, die diese Grenze übersteigen, sind an die Stadtkasseabzuführen. Rechnet man die Einkünfte aus den Thüga-Gremien zu densonstigen Einkünften der Bürgermeister hinzu, haben einige von ihnendie Einkommensgrenze jahrelang überschritten. Die Bürgermeister habenNebeneinnahmen in sehr unterschiedlicher Höhe. Entsprechendunterschiedlich fällt auch der über die Jahre entstandene jeweiligeSchaden aus.Gegenseitige Schuldzuweisungen der Beteiligten Der höchste Betragentging nach SWR-Recherchen der Stadt Koblenz. Durch dieThüga-Nebentätigkeit des früheren Oberbürgermeisterns JoachimHofmann-Göttig waren es mindestens rund 130.000 Euro. In Frankenthalsind es rund 30.400 Euro an Thüga-Nebeneinnahmen, die der ehemaligeBürgermeister Andreas Schwarz an die Stadtkasse hätte abführenmüssen. Beim früheren Oberbürgermeister von Pirmasens BernhardMatheis geht es um rund 25.000 Euro. Bei sechs von neunBürgermeistern bzw. Oberbürgermeistern entging den Städten Geld. Obdie Kommunen die nicht abgeführten Thüga-Nebeneinkünfte von denBürgermeistern nachfordern, ist offen. Die Aufsichtsbehörden sehenmehrheitlich den Fehler bei den Bürgermeistern. Diese hätten angebenmüssen, dass die Thüga in kommunale Hand gewechselt sei. MehrereBürgermeister verwiesen auf SWR-Anfrage auf die Genehmigung derAufsichtsbehörden - beklagen allerdings auch eine undurchsichtigeRechtslage.Lobbycontrol kritisiert mangelnde Transparenz Ein Sprecher derOrganisation Lobbycontrol sagte dem SWR, dass die betroffenenBürgermeister und die Kommunalaufsicht sich gegenseitig dieVerantwortung zuschieben, weise auf ein strukturelles Problem hin.Offenbar sei mehr Transparenz nötig.Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell