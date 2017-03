Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Im Zuge der Vertiefung vonChinas nationaler "Going out"-Strategie Anfang 2017 hat derStadtbezirk Longquanyi eine offizielle Seite "Amazing Longquanyi,Sichuan" auf Facebook eingerichtet. Um ein auf Gegenseitigkeitberuhendes, verbindendes Band zwischen dem Stadtbezirk Longquanyi undden Menschen im In- und Ausland aufzubauen, vermittelt die SeiteGeschichten des Stadtbezirks und trägt die Stimmen seiner Bewohnerüber das weltweit berühmte soziale Netzwerk zu Lesern im Auslandhinaus.Der Stadtbezirk ist auch berühmt für seine Pfirsichblüten und sofindet am 10. März 2017 die Eröffnungszeremonie des 31. InternationalPeach Flower Festivals in Longquanyi, Chengdu, statt. Neben der großangelegten künstlerischen Performance bei der Eröffnungszeremoniefinden bei dem Festival noch weitere großartige Handelsaktivitätenund Kulturveranstaltungen statt.Als einer der 10 Gemeindebezirke, die zum Verwaltungsgebiet vonChengdu, der Hauptstadt der Provinz Sichuan, gehören, ist Longquanyieines der wirtschaftlich dynamischsten Gebiete. SeineWirtschaftsleistung führt immer wieder die Kreisergebnisse in dergesamten Provinz an: so ist Longquanyi das erste Mitglied im "Clubder 100 Milliarden Kreis-Wirtschaftsleistung" und Spitzenreiter beiden "Besten 10 Kreisen" in Sichuan in puncto umfassenderWirtschaftskraft. Die Bruttowirtschaftsleistung seinerTechnologieentwicklungszonen steht an 13. Stelle unter den 219Wirtschafts- und Technologieentwicklungszonen des Landes.Im Jahr 2016 haben die fahrzeugdominierten Industrien dasFundament von Longquanyi gebildet und hervorragende Ergebnisseerzielt: eine Kapazität von 1,4 Millionen Fahrzeugen, einen Ausstoßvon 1,116 Millionen Fahrzeugen, einen Gesamt-Industrieproduktionswertvon 151,96 Milliarden Yuan sowie einen Durchbruch von "10 Milliardenin der gesamten Industriekette, 10 Milliarden in derAutomobilindustrie und 10 Milliarden in der Gesamtfahrzeugindustrie".Mit der Summe aus 11 Gesamtfahrzeugherstellern (wie FAW Volkswagen,Zhongjia Volvo, Dongfeng Peugeot Citroen Automobile Company Ltd),mehr als 300 Projekten für zentrale Komponenten sowie einer Reihehochwertiger Industrieprojekte hat Longquanyi seineFahrzeugproduktivität und seine herausragende Bedeutung für dieAutomobilindustrie unter Beweis gestellt.Für weitere Informationen über Longquanyi folgen Sie bitte"Amazing Longquanyi, Sichuan" auf Facebook (https://www.facebook.com/Amazing-LongquanyiSichuan-1866681843601353/).Informationen zum Stadtbezirk LongquanyiDer Stadtbezirk Longquanyi ist ein Unterbezirk von Chengdu underfreut sich natürlicher Transportvorteile sowie eines enormenWirtschaftswachstumpotenzials. Dank der Automobil- und modernenServiceindustrie, die in diesem Gebiet angesiedelt sind, istLongquanyi mit seiner nationalen Wirtschaftsförderzone zu einem derbedeutendsten Wirtschaftswachstumsmotoren in Westchina geworden.Pressekontakt:Selina Qin+86(028) 6606 5239selina.qin@allisonpr.comOriginal-Content von: Sichuan Longquanyi District, übermittelt durch news aktuell