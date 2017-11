Stadt oder Land? Zwei ZDF-Dokus zur Frage: Wie leben wir in Zukunft? (FOTO)

Mainz (ots) -Städte wachsen, Dörfer sterben: Im Jahr 2050 werden nachSchätzungen nur noch 16 Prozent der Menschen auf dem Land wohnen. DieZDF-Dokumentationen "Stadt - Land -Frust: Wie leben wir in Zukunft?"und "plan b: Landlust statt Landfrust" zeigen Ursachen und neuePerspektiven. Denn nur mit Internet und Neubaugebiet lassen sichverlassene Dörfer nicht retten. Wie können Engagement und neue Ideenda weiterhelfen?"Wie sich Dörfer neu erfinden", beleuchtet am Samstag, 25.November 2017, 17.35 Uhr, im ZDF die "plan b"-Doku "Landlust stattLandfrust". Eines der Beispiele in dem Film von Birgit Tanner: dasniedersächsische Emsbüren. Nach dem Zweiten Weltkrieg galt dasEmsland als Armenhaus der Republik. Heute ist es ein prosperierenderLandkreis im Westen Deutschlands mit hohem Zuzug. Markus Silies,einer von acht ehrenamtlichen Ortsteilbürgermeistern, kennt dasGeheimnis des Erfolgs: hohe Identifikation mit der Region, Lust aufehrenamtliches Engagement und stets den Blick in die Zukunftgerichtet. Die "plan b"-Doku berichtet zudem über eine andere Ideegegen das Dorfsterben, die im französischen Cantal umgesetzt wird -in einem Workshop für potentielle Stadtflüchtlinge. Marie Milettezeigt an drei Tagen interessierten Städtern die Vorzüge desLandlebens im Zentralmassiv - einschließlich Möglichkeiten zurberuflichen Selbstverwirklichung."Wie leben wir in Zukunft", fragt die Dokumentation "Stadt - Land- Frust" am Mittwoch, 29. November, 23.00 Uhr, im ZDF. Der Film vonVanessa Schlesier und Torben Schmidt zeigt, was die Stadt attraktivmacht und warum sie viel Stress bereitet: Der Wohnraum ist knapp undteuer, die sozialen Spannungen sind groß. Dazu klagen viele Städterüber Isolation in gigantischen Wohnprojektsiedlungen. Bei einigenwächst deshalb die Sehnsucht nach dem Glück auf dem Land. Doch dieRealität dort sieht oft anders aus, als sich das frustrierte Städtervorstellen: Es gibt immer weniger Landwirtschaft und Handwerk, keineIndustrie-Jobs - die Höherqualifizierten und Jüngeren verlassen dasLand. In der Not weisen Ortsgemeinden übergroße Neubaugebiete aus,locken mit billigem Wohnraum, schnellem Internet und großenSupermärkten am Dorfrand. Der Nachteil: Dörfer werden zuPendlerschlafstätten, Menschen haben kaum Bezug zu Vereinsleben undaltem Ortskern. Donut-Effekt nennen das Experten und warnen vor einerVerstädterung der ländlichen Region. Die Dokumentation zeigt dieProbleme in der Stadt und auf dem Land und geht der Frage nach, wasdagegen zu tun ist.Pressemappe "Stadt - Land - Frust": http://ly.zdf.de/fQm2/https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/https://zdf.de/doku-wissenhttps://planb.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbsowie über https://presseportal.zdf.de/presse/stadtlandfrustPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell