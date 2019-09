Hannover (ots) -Das hat noch keine Stadt vorher gemacht: Erstmals in derGeschichte der Bewerbungen zur Kulturhauptstadt Europas hat eineStadt ihr Bewerbungsbuch, das so genannte Bid Book, von einemSchriftsteller als Roman schreiben lassen. Und der Titel des Romans(des Bid Books) ist auch Programm: Die "Agora of Europe" ist dasHerzstück in Hannover 2025.Ausgangspunkt für Hannovers Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas2025 ist die aktuelle Situation Europas. Hannover will mit seinerBewerbung zeigen, dass Städte, aus sich selbst, aus derStadtgesellschaft heraus, mit Kunst und Kultur eine Kraft und Machtentwickeln können, um den europäischen Gedanken, den Zusammenhalt derMenschen, das gemeinsame historische Fundament zu stärken und daseinmalige Friedensprojekt fortzusetzen.Für das Bid Book wagt die Stadt etwas ganz Neues und lässt es alsRoman schreiben. Damit bleibt Hannover seiner künstlerischen Linietreu: Für das Kunstwerk konnte die Stadt den hannoverschenSchriftsteller Juan S. Guse gewinnen. In "Hannover 2025 - Agora ofEurope" greift Guse das Szenario eines existenziell gefährdetenEuropas auf und erweckt zwei der berühmtesten Hannoveraner GottfriedWilhelm Leibniz und Kurt Schwitters zum Leben. Die beiden setzen sichin einer ihnen charakteristisch skeptisch und kritischen Art mitHannovers Bewerbung auseinander. Im Laufe des Romans lassen sichGottfried und Kurt davon überzeugen, dass Hannover nicht nur dieMöglichkeiten hat, anhand lokaler Bezugspunkte die großeneuropäischen Themen zu bearbeiten. Sie stellen auch fest, dass dieStadt für diesen bevorstehenden Diskurs auf die beste Form derpartizipativen Demokratie zurückgreift: die Agora. Damit bezieht sichHannover auf die Anfänge der europäischen Demokratie. In dergriechischen Antike war die Agora die Versammlungsstätte des Volkes,das demokratische Zentrum, das Marktplatz, politisches Zentrum undTheater vereint hat.Dafür entsteht in Hannover 2025 die Hauptagora "Agora of Europe":Die zentral in der Stadt gelegene, kreativ-interdisziplinäreGemeinschaft ist das Kraftwerk in Hannover 2025. Dort entstehen rundum ein Produktionshaus temporäre, außergewöhnliche und nachhaltigeBauten als Begegnungs- und Veranstaltungsorte mit Studios, Ateliersund Werkstätten sowie Restaurants, Bars und Lounges. Neben demHerzstück verteilen sich weitere Dialog- und Diskussionsplattformen(Agoren) über die gesamte Stadt und das Umland, wo sich Menschendurch Kunst und Kultur begegnen.In Hannover 2025 nimmt sich die Stadt einer Auswahl der großen,sowohl spaltenden als auch verbindenden, europäischen Themen an, dieeinen hannoverschen Bezug haben. In den Agoren werden sie mit derbreit aufgestellten, hannoverschen,kreativ-künstlerisch-interdisziplinären Szene neu verhandelt. Hiereinige Beispiele:- "Hannover 2025 - Agora of Europe"- Cityring als Experimentierfeld für die europäische Stadt des 21.Jahrhunderts- Grüne Stadt- Hannover feiert Friedensprojekt Europa mit Musik als universelleund völkerverbindende Sprache- Religion auf der Suche nach gemeinsamen Werten- und noch mehr Beispiele, die in den nächsten Wochen sukzessivevorgestellt werden.Begleitend zur Bewerbung greift die Stadt in Plakat- undPostkartenkampagnen mit ebenso nachdenklichen wie kritischen, aberauch motivierenden und aktivierenden Motiven, die europäischen Fragenauf, die die Menschen auf Hannovers Straßen bewegen. Die Kampagneläuft bis Ende Oktober, mit dem Ziel, Europa auch abseits von Wahlenin den Mittelpunkt zu rücken. Zusätzlich macht die Kampagne aufHannovers Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas 2025 aufmerksam undruft zum Mitmachen auf: HIER JETZT ALLE für Europa!Das Bid Book wird Ende September der internationalen Jury derKulturstiftung der Länder übergeben, die das nationaleBewerbungsverfahren leitet.Hannovers Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf bedankt sich fürdas unglaubliche Engagement vieler Menschen in der Stadt, die mithohem Arbeitseinsatz, freiwillig und hinter den Kulissen am Bid Bookmitgearbeitet haben. "Ohne Ihre Ideen, Gedanken, Beratung undUnterstützung hätten wir das Bid Book nicht schreiben können. VielenDank."Auch Sabine Tegtmeyer-Dette, Erste Stadträtin der LandeshauptstadtHannover, zeigt sich begeistert und ist zuversichtlich: "Wir werdenmit unserer tollen Bewerbung auch die international besetzte Juryüberzeugen. Die zweite Runde ist uns sicher!"Weitere Informationen sowie aktuelle Neuigkeiten auf www.khh25.de!Pressekontakt:Anja MengePressesprecherinBüro OberbürgermeisterLandeshauptstadt HannoverPresse und ÖffentlichkeitsarbeitTrammplatz 2, 30159 HannoverTelefon: 0511/ 168-44176E-Mail: anja.menge@hannover-stadt.deOriginal-Content von: Landeshauptstadt Hannover, übermittelt durch news aktuell