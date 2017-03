Stadt Saarlouis soll Brandopferhilfe Saar unterstützen

Saarlouis (ots) - Die Brandopferhilfe Saar hat sich zum Zielgesetzt, Opfern von Bränden schnell und unbürokratisch zu helfen. DieMitglieder des Vereins, unter denen auch Rechtsanwälte,Versicherungsmitarbeiter, Bauleiter, Polizisten und Seelsorger sind,helfen bereits heute schon Menschen, die durch Hausbrände ihr Hab undGut verloren haben. So unterstützen sie etwa auch die jüngstensaarländischen Brandopfer. Holger Gier, Stadtverordneter der Piraten,möchte, dass die Kreisstadt Saarlouis die Brandopferhilfe Saar undderen Arbeit nach eigenen Kräften und Möglichkeiten finanziell undorganisatorisch unterstützt: "Wenn Menschen ihren komplettenHausstand verlieren und der Wohnraum durch Brandschäden unbewohnbargeworden ist, muss diesen schnellstmöglich geholfen werden. Oftwissen Brandopfern nicht, was sie ohne Wohnung, Mobiliar, persönlicheUnterlagen, Ausweis oder EC- und Kreditkarten tun sollen, die durchdie Flammen zerstört wurden. Diese Hilfe bietet nun ein Bündnis ausehrenamtlich Tätigen an, die Brandopferhilfe Saar. Um die kostenloseBeratungsleitung des Vereins zu unterstützen, sind nun allesaarländischen Gemeinden aufgerufen, ihren Beitrag zu leisten. EinBrand kann jeden treffen und ganze Existenzen zerstören. Die StadtSaarlouis sollte das Bündnis nun auch schnellstmöglich unterstützen.So kann sie dem Verein beispielsweise lokal logistische undorganisatorische Hilfe anbieten, bei der Spendenakquise helfen, imzulässigen Rahmen die ehrenamtliche Tätigkeit finanziell fördern oderdurch die städtischen Mitarbeiter und deren Fachkompetenz mit Rat undTat zur Seite stehen. Die Gemeinnützige Bau und Siedlungsgesellschaftals städtischer Betrieb könnte dann bei der Suche nachNotunterkünften für die Brandgeschädigten helfen."Pressekontakt:Piratenpartei DeutschlandKreisverband SaarlouisHolger GierBergstr. 16 - 66740 SaarlouisTel.: +49 6831 1269880Mobil: +49 176 91418150Fax: +49 6831 1269880Web: http://www.piratenpartei-saarlouis.deOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell