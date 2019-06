München (ots) -- Vielschichtige Abstimmungen aufgrund hoher Komplexität desProjektes notwendig- Start der Rohbauarbeiten im JuliAcht Monate nach Antragstellung hat die Lokalbaukommission (LBK)der Landeshauptstadt München die Baugenehmigung für den Neubau desviel beachteten Wohn- und Büroensembles "kupa - Quartier KuvertfabrikPasing" erteilt. Dabei wurde zunächst dem Antrag für die fünfNeubauten stattgegeben. Die Baugenehmigung für die Sanierung,Instandsetzung und Revitalisierung der denkmalgeschützten früherenKuvertfabrik soll in wenigen Wochen folgen. "Bei einem komplexenProjekt wie kupa haben wir von Anfang an mit einer Genehmigungszeitvon gut einem dreiviertel Jahr gerechnet. Teilweise kann ein solchesVerfahren auch über ein Jahr dauern. Durch die jetzt vorliegendeBaugenehmigung werden wir die Rohbauarbeiten termingerecht im Julibeginnen", sagt Roderick Rauert, geschäftsführender Gesellschafterdes Projektentwicklers Bauwerk Development. Bereits im Dezember 2018hatte die LBK einer Teilbaugenehmigung für den Aushub mit Verbaustattgegeben. Dadurch war ein pünktlicher Start der Arbeiten an derBaugrube ab Anfang Februar 2019 möglich.Nachträglicher Denkmalschutz und umfassendes MobilitätskonzeptDas Besondere am Genehmigungsverfahren: Aufgrund von Initiativenaus der Bevölkerung sowie seitens der Politik und lokaler Verbändewar die frühere Kuvertfabrik 2011 in die Denkmalliste eingetragenworden. "Dadurch mussten wir eine große Anzahl an Befreiungsanträgenvom rechtskräftigen Bebauungsplan aus dem Jahr 2006 stellen. Denndieser hatte die Kuvertfabrik seinerzeit dem Abbruch freigegeben.Nach unserem neuen Konzept wird sie saniert und zu einem modernenBürogebäude ausgebaut", sagt Projektleiter Christian Schulz.Ein weiterer wichtiger Baustein in den Abstimmungen mit der StadtMünchen war das geplante Mobilitätskonzept. Es setzt auf einenumfassenden Mobilitätsmix mit Fokus auf Nachhaltigkeit sowiealternative Verkehrsmittel und wurde wie beantragt genehmigt. Essieht unter anderem die Reduzierung der Kfz-Stellplätze für dasWohnen mit einem Mobilitätsfaktor von 0,8 statt üblicherweise 1,0vor. Das heißt: Auf zehn Wohnungen müssen nicht mehr zehn, sondernnur noch acht Stellplätze bereitgestellt werden. In dereingeschossigen Tiefgarage sind für die Bewohner von kupa daher circa140 Stellplätze vorgesehen. Hinzu kommen circa 67 Stellplätze für dieNutzer der Gewerbeflächen und vier für Car-Sharing-Angebote. Zudemwerden E-Bikes, Lastenfahrräder und E-Scooter bereitgestellt, die vonden Bewohnern über eine Quartiers-App gebucht werden können. Geplantist außerdem eine Fahrradwerkstatt inklusive einem mit Ersatzteilenund -zubehör ausgestatteten Verkaufsautomaten.Komplex ist das Vorhaben mit Blick auf das Genehmigungsverfahrenauch durch die Mischung aus Neubau und Bestand, wodurch zweigetrennte Bauanträge eingereicht werden mussten. Hinzu kamenAbstimmungen mit den Denkmalschutzbehörden und Verhandlungen mitallen Eigentümern der direkt angrenzenden Nachbargrundstücke zubaurechtlichen, bautechnischen und logistischen Themen. Besonders warzudem die Fortschreibung des bereits vorhandenen städtebaulichenVertrages. Dieser betrifft unter anderem eine öffentliche Promenade,die quer durch das Grundstück verlaufen wird und das neue Quartier imStadtraum verankert. Christian Schulz: "Dass die Baugenehmigung fürkupa wie geplant erteilt wurde, liegt auch an der engen undkonstruktiven Zusammenarbeit mit der LBK. Rückfragen unsererArchitekten Allmann Sattler Wappner an die LBK wurden schnell unddirekt beantwortet, was bei einem so vielschichtigen Projektunverzichtbar ist."Weitere Informationen unter: www.kupa-quartier.de sowiewww.bauwerk.dePRESSEKONTAKT KUPA:Anschütz CommunicationAnsprechpartnerin: Nadine AnschützRainer-Werner-Fassbinder-Platz 280636 MünchenTelefon: 089 96 22 89 81E-Mail: nadine.anschuetz@anschuetz-pr.dePRESSEKONTAKT BAUWERKJulia WaldManagerin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPrinzregentenstraße 2280538 MünchenTelefon: 089 41 55 95 - 1441E-Mail: jwald@bauwerk.dewww.bauwerk.deOriginal-Content von: Bauwerk Capital GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell