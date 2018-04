"Die Stadt der Moderne" - Chemnitz bietet hervorragende Bedingungen für den Kauf einer Anlageimmobilie

Leipzig (ots) - Chemnitz verfügt über alles was eine attraktiveStadt mit hoher Lebensqualität ausmacht und zählt seit Jahren zu denwachstumsstärksten Wirtschaftsstandorten Deutschlands.Als drittgrößte Stadt in Sachsen hat sie seit derWiedervereinigung eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Nichtserinnert mehr an sozialistisches Einheitsgrau, sondern die Stadtüberrascht mit einer faszinierenden und vielseitigen Architektur.Seit den neunziger Jahren wurden mehr als 500 Millionen Euro in dieinnerstädtische Wiederbelebung investiert. Im Jahr 2006 wurde dieneue Mitte für ihre gelungene Mischung aus Einzelhandel, Büro,Gastronomie, Wohnen, Freizeit und Kultur mit dem DIFA-Award fürinnerstädtische Quartiere ausgezeichnet.Die moderne Großstadt verfügt über eine gute Infrastruktur undbietet ihren Gästen und Einwohnern ein vielseitiges Bildungs- undKulturangebot. Für das Jahr 2025 bewirbt sich Chemnitz um den Titel"Kulturhauptstadt Europas". Dazu hat sie beste Voraussetzungen; dennChemnitz besitzt eine interessante Museumslandschaft, daneben dieStädtischen Bühnen mit Oper, Schauspielhaus,Robert-Schumann-Philharmonie, Ballett und Figurentheater, um nureinige der zahlreichen kulturellen Einrichtungen zu nennen.Ein wichtiger Motor für das Wirtschaftswachstum der Stadt sindneben der Technischen Universität über 50 weitere Forschungs- undEntwicklungseinrichtungen sowie ein Technologiezentrum. Sie arbeiteneng mit den ansässigen Unternehmen zusammen. Das zieht gutausgebildete Fachkräfte an. Die Zahl der Einwohner und die Kaufkraftsteigen, die Arbeitslosigkeit sinkt.Gute Bedingungen zum Erwerb einer AnlageimmobilieWer eine Anlageimmobilie kaufen möchte, sollte dies an einemStandort mit Zukunft tun - also dort, wo die Arbeitslosigkeit niedrigist und die Bevölkerungszahl nicht schrumpft. Und genau das trifftauf Chemnitz zu.Die Hartrampf Grundinvest GmbH (HGI) ist der ideale Partner fürden Kauf und Verkauf von Bestandsimmobilien in Chemnitz. IhrGeschäftsführer Klaus C. Hartrampf verfügt über eine hervorragendeExpertise, langjährige Erfahrung und eine ausgezeichnete Reputation.Zusammen mit seinen engagierten und kompetenten Mitarbeitern, oftauch in Kooperation mit der Partnerfirma ASE Real Estate GmbH,beraten sie die Kunden bei allen Fragen rund um den Immobilienkauf.Ob sich eine Immobilie als Kapitalanlage wirtschaftlich lohnt,hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dabei sind Standortfaktoren undbaulicher Zustand der Immobilie ebenso entscheidend wie einrealistischer und fairer Kaufpreis. Jede HGI-Immobilie wird nachfestgelegten Auswahlkriterien auf Qualität und Besonderheitengeprüft. Um beispielsweise Lage, Ausstattung oder Erscheinungsbildsubstanziell beurteilen zu können, bedarf es umfassender undfundierter Erfahrungen auf diesem Gebiet. So können HGIQualitätsimmobilien den Kunden eine langfristige und steigendeRendite bieten. Die Mietobjekte werden professionell verwaltet undim ersten Jahr gibt es für den Käufer eine Mietgarantie.Der Immobilienmarkt in Chemnitz ist noch nicht überhitzt.Wohnimmobilien in Chemnitz lohnen sich, das bestätigen alleFachleute. Die Grunderwerbsteuer beträgt nur 3,5 %. Immobilien inB-Lagen, also in kleineren Großstädten, haben großesRenditepotenzial. Eine Studie von Immobilienscout24 zeigt, dass sichin Chemnitz die höchsten Renditen bundesweit erzielen lassen (imSchnitt 5,7 Prozent). Nirgendwo sonst ist das Verhältnis zwischenJahresmiete und Kaufpreis besser (Stand September 2016). Immobiliensind in der heutigen Zeit eine gute sowie sichere Kapitalanlage undbieten einen effektiven Inflationsschutz. Mit der HartrampfGrundinvest GmbH hat der Käufer einen erfahrenen Partner an seinerSeite.Pressekontakt:Hartrampf Grundinvest GmbHFrau Stefanie Grönertinfo@hartrampf-grundinvest.dewww.hartrampf-grundinvest.deOriginal-Content von: Hartrampf Grundinvest GmbH, übermittelt durch news aktuell