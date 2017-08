Erfurt (ots) - Sommer 1935: Die neunjährige Marinette ist einechtes Stadtmädchen. Sie liebt es, durch Geschäfte zu bummeln undeinzukaufen. Aber alles wird anders, als ihre Mutter sie zu denGroßeltern aufs Land bringt. Dort muss sie mit ihrer mürrischen TanteSusan auskommen, auf dem Hof helfen und neue Freunde finden. ObMarinette in ihrem neuen Zuhause glücklich wird, ist bei KiKA ab 3.September 2017 in der 52-teiligen 2D-Animations-Serie "Marinette"(NDR) zu sehen.Marinette besitzt trotz ihres jungen Alters eine starkePersönlichkeit. Im Streit mit ihrem Großvater ist sie schon genausostur wie er. Sie lässt sich auch nicht einschüchtern, als dieDorfkinder sie wegen ihrer Herkunft hänseln, und sie geht dazwischen,wenn ihre Freunde sich streiten.Auf dem Land trifft Marinette den geheimnisvollen Jacques, der imWald lebt und viele Abenteuer mit ihr besteht. Eigentlich scheint erein netter Kerl zu sein, doch warum können ihn die Erwachsenenüberhaupt nicht leiden? Und dann ist da noch der verliebte Freddy,der unbedingt Marinettes Herz gewinnen möchte und sich dabei nichtimmer sehr geschickt anstellt.Ob sich das aufgeweckte Stadtmädchen an das Leben im Dorf gewöhnt,zeigt KiKA ab dem 3. September um 18:10 Uhr täglich in "Marinette"(NDR). Mit Serienstart sind die Folgen auch auf kika.de in der RubrikVideos abrufbar. Hergestellt wurde "Marinette" durch dieProduktionsfirma "2 Minutes", von der unter anderem die bei KiKAausgestrahlten Serien "Yakari" (WDR/KiKA) und "Der kleine Rabe Socke"(SWR) stammen. Verantwortliche Redakteurinnen im NDR sind BirgitPonten und Ulrike Ziesemer.Der Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden,bildenden und informierenden Programmen und Angeboten. JungenMediennutzern zwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität undVielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung.Bilder und Texte zu den Programmhighlights und Aktionen imJubiläumsjahr finden Sie in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell