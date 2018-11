Stadt, Land, Frust: Zwei von drei Bürgern finden ihren Wohnort nicht digital

Berlin (ots) -- Bürger wünschen sich digitale Services in allen Lebensbereichen- Smart Country Convention beginnt heute in BerlinDie Erwartungen an eine Digitale Stadt sind groß, die Realitätbisher meist ernüchternd. Zwei Drittel der Bundesbürger (64 Prozent)sagen: Meine Stadt ist nicht digital. Nur drei von zehn (30 Prozent)bewerten den Digitalisierungsgrad ihrer Gemeinde hingegen alsfortgeschritten. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrageim Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter mehr als 1.000 Personenab 18 Jahren in Deutschland, die heute anlässlich der Smart CountryConvention in Berlin vorgestellt wurde. "Deutschland hat noch einenziemlich langen Weg zum Smart Country vor sich. Umso wichtiger istes, jetzt schnell große Schritte zu machen. Die notwendigenTechnologien sind vorhanden, aber Bund, Länder und Kommunen setzensie noch zu selten ein", sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. "Für einebessere Umwelt und weniger Stress im öffentlichen Raum brauchenStädte und Gemeinden das nötige Geld, Know-how und eine engeZusammenarbeit von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und örtlicherBevölkerung. Mit der Smart Country Convention haben wir einePlattform geschaffen, mit der wir die Digitalisierung des PublicSector und der öffentlichen Dienstleistungen beschleunigen werden."Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung MesseBerlin, erklärt: "Das Besondere an der Smart Country Convention istder branchenübergreifende Charakter: Wir sind davon überzeugt, dasses neben den vertikalen Branchen- und Messeevents dringend einerhorizontalen, übergreifenden Veranstaltung zur Digitalisierung derVerwaltung und der öffentlichen Dienstleistungen bedarf. Egal obStadt oder Land, egal ob Bürgeramt, öffentlicher Nahverkehr oderEnergieversorgung - Smart Country steht für die intelligenteVernetzung sämtlicher Bereiche. Daher freuen wir uns, dass wir nichtnur das Bundesinnenministerium als Schirmherr und Dänemark alsPartnerland gewinnen konnten. Auch alle drei kommunalenSpitzenverbände sowie der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) sindals Partner dabei."Lars Frelle-Petersen, stellvertretender Generaldirektor desDänischen Industrieverbands: "Wir freuen uns sehr darüber,Partnerland auf der groß angelegten Smart Country Convention inBerlin zu sein. Dänemark hat mit der Digitalisierung der öffentlichenBehörden und privaten Unternehmen große Fortschritte gemacht und ist2018 von der UNO zum Spitzenreiter der Digitalisierung in der Welternannt worden. Dank einer engen Zusammenarbeit zwischen allenVerwaltungsebenen - und mit Lösungen aus dem privaten Sektor -verwendet eine große Mehrheit der Dänen die digitalisiertenöffentlichen Dienstleistungen, weil es das Leben leichter macht undZeit spart."Wo sehen die Deutschen den größten Verbesserungsbedarf an ihremWohnort? Vor allem in den Bereichen Wohnen (81 Prozent), Verwaltung(79 Prozent), Sicherheit (77 Prozent), Verkehr (74 Prozent) undBildung (72 Prozent). Acht von zehn Bundesbürgern (79 Prozent)stimmen der Aussage zu, dass abgehängte Städte und Gemeinden von derDigitalisierung besonders profitieren können. 62 Prozent sagen, dassdie Digitalisierung eine große Chance bietet, das Leben in der Stadtund auf dem Land lebenswerter zu machen. Jeder Zweite (57 Prozent)kann sich vorstellen, in einer Stadt oder Gemeinde mit vielendigitalen Angeboten zu leben.Städtische Verwaltungen entlasten, mehr Fachkräfte auf dem LandFür Stadt und Land erwarten die Menschen von der Digitalisierungjeweils unterschiedliche Effekte. Im städtischen Raum sehen dieBürger vor allem in der Entlastung der Verwaltung die größte Chance,da die Prozesse durch die Digitalisierung vereinfacht undbeschleunigt werden können (74 Prozent). Jeweils jeder Zweite siehtVorteile in einer Reduzierung der Verkehrsbelastung (57 Prozent) undder Umweltbelastung (47 Prozent). Sechs von zehn (62 Prozent)erwarten, dass typische Probleme des städtischen Raums durch digitaleTechnologien gelöst werden.Im ländlichen Raum werden andere Schwerpunkte gesehen. Oben stehtdie Hoffnung, dass Gemeinden durch die Digitalisierung fürFachkräfte wie Ärzte oder Informatiker attraktiver werden. Sechs vonzehn Menschen in Deutschland (59 Prozent) stimmen dieser Aussage zu.Weitere Vorteile sieht mehr als die Hälfte darin, dass die Angeboteim öffentlichen Nahverkehr verbessert werden können (57 Prozent) undmit der Digitalisierung gleichwertige Lebensverhältnisse zwischenStadt und Land hergestellt werden (51 Prozent). Für zwei von fünfBundesbürgern (41 Prozent) lassen sich typische Probleme inländlichen Gemeinden durch digitale Technologien lösen. Berg: "Vieleländliche Kommunen tun sich schwer mit der Digitalisierung.Digitalisierung braucht gerade auf kommunaler Ebene zweierlei: Einenausgeprägten politischen Willen und starke Partner, die bei derUmsetzung helfen."Mehrheit fordert Online-Beteiligung bei EntscheidungenDarüber hinaus haben Bürger auch konkrete Vorstellungen davon, wiedas Leben in einer digitalen Stadt aussehen kann und möchten sichmehr beteiligen. Fast alle Befragten (94 Prozent) wollen stärkerbeteiligt werden. Besonders hoch im Kurs steht die Möglichkeit,konkrete Verbesserungen zur Steigerung der Lebensqualität am Wohnortonline vorzuschlagen (74 Prozent). Zwei Drittel (68 Prozent) würdengerne einen Mängelmelder nutzen, um auf Probleme im öffentlichen Raumhinzuweisen. Jeder Zweite (52 Prozent) möchte sich online anPlanungs- und Entscheidungsprozessen in der Politik und Verwaltungbeteiligen. 47 Prozent würden die Möglichkeit nutzen, inBürgerhaushalten auf lokaler Ebene Vorschläge zur Verwendung vonSteuereinnahmen einzureichen.Drei von vier Bundesbürgern möchten Behördengänge online erledigenFür Verwaltungsvorgänge stehen digitale Dienste besonders hoch imKurs. Vier von fünf Bundesbürgern (86 Prozent) möchten etwaKatastrophenwarnungen der Behörden über das Smartphone empfangen.Drei Viertel (75 Prozent) würden gerne Behörden- undVerwaltungsangelegenheiten über das Internet erledigen, etwa denWohnsitz ummelden oder Kindergeld beantragen. Zwei Drittel (66Prozent) wollen per Internet wählen gehen. Ein Drittel (33 Prozent)würde die eigenen Daten zur Verfügung stellen, damit Behörden daraufzugreifen können. "Wir müssen das Tempo auf dem Weg zum digitalenStaat erhöhen. Die Menschen wollen nicht mehr auf dem Amt anstehenoder wertvolle Zeit mit Papierkram vergeuden. Ein Blick nach Dänemarkzeigt, wie von A bis Z fast alles digitalisiert werden kann und dieVerwaltung bürgerfreundlicher wird", sagt Berg. "Viele der bislangverfügbaren Angebote sind noch unnötig kompliziert. Deutschlandbraucht eine flächendeckende E-Government-Offensive."Um die Digitalisierung der Verwaltung und öffentlicherDienstleistungen zu beschleunigen, findet vom 20. bis 22. November2018 erstmals die Smart Country Convention statt. Sie wird vomDigitalverband Bitkom in Zusammenarbeit mit der Messe Berlindurchgeführt. Das dreitägige Event bringt alle relevanten Akteure ausVerwaltung, Politik, Digitalwirtschaft, Verbänden und Wissenschaftzusammen. Als Kombination aus Kongress, Workshops, Expo undNetworking widmet sich die Smart Country Convention derDigitalisierung von Städten, Gemeinden und des öffentlichen Raums.Dabei geht es sowohl um die digitale Verwaltung als auch um dieDigitalisierung öffentlicher Dienstleistungen in den BereichenEnergie, Mobilität, Sicherheit, Abfall, Wasser, Bildung, Gesundheitund Wohnen.Die Smart Country Convention ist eine neue Veranstaltung rund umdie Digitalisierung des Public Sector und wird vom DigitalverbandBitkom in Zusammenarbeit mit der Messe Berlin durchgeführt. Dasdreitägige Event findet jedes Jahr im November auf dem BerlinerMessegelände statt und bringt alle relevanten Akteure aus Verwaltung,Politik, Digitalwirtschaft, Verbänden und Wissenschaft zusammen. AlsKombination aus Congress, Workshops, Expo und Networking widmet sichdie Smart Country Convention der Digitalisierung von Städten,Gemeinden und des öffentlichen Raums. Dabei geht es sowohl um diedigitale Verwaltung als auch um die Digitalisierung öffentlicherDienstleistungen in den Bereichen Energie, Mobilität, Sicherheit,Abfall, Wasser, Bildung, Gesundheit und Wohnen.www.smartcountry.berlinPressefotos der Smart Country Convention in druckfähiger Qualitätfinden Sie zum Download hier. Außerdem stellen wir Ihnen TV-Footagezur redaktionellen Verwendung zur Verfügung.Ausgewählte Sessions können Sie im Livestream hier verfolgen.Bitkom vertritt mehr als 2.600 Unternehmen der digitalenWirtschaft, davon gut 1.700 Direktmitglieder. Sie erzielen allein mitIT- und Telekommunikationsleistungen jährlich Umsätze von 190Milliarden Euro, darunter Exporte in Höhe von 50 Milliarden Euro. DieBitkom-Mitglieder beschäftigen in Deutschland mehr als 2 MillionenMitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu den Mitgliedern zählen 1.000Mittelständler, mehr als 400 Start-ups und nahezu alle Global Player.Sie bieten Software, IT-Services, Telekommunikations- oderInternetdienste an, stellen Geräte und Bauteile her, sind im Bereichder digitalen Medien tätig oder in anderer Weise Teil der digitalenWirtschaft. 80 Prozent der Unternehmen haben ihren Hauptsitz inDeutschland, jeweils 8 Prozent kommen aus Europa und den USA, 4Prozent aus anderen Regionen. Bitkom fördert und treibt die digitaleTransformation der deutschen Wirtschaft und setzt sich für einebreite gesellschaftliche Teilhabe an den digitalen Entwicklungen ein.Ziel ist es, Deutschland zu einem weltweit führenden Digitalstandortzu machen.Die Messe Berlin GmbH zählt zu den zehn umsatz- undwachstumsstärksten Messegesellschaften weltweit. Sie konzipiert,vermarktet und veranstaltet jedes Jahr hunderte von Liveevents inBerlin und auf der ganzen Welt. Zu ihrem breiten Portfolio gehörendie globalen Marken und Leitmessen IFA, InnoTrans, ITB, FRUITLOGISTICA und die Internationale Grüne Woche, ebenso, wieGroßkonferenzen und herausragende Events, so zum Beispiel dieFanmeile am Brandenburger Tor. Mit rund 90 Auslandsbüros vertreibtdie Messe Berlin ihre Veranstaltungen in über 170 Ländern. Allein beiden Veranstaltungen am Stammsitz unter dem Funkturm in Berlinakkreditieren sich jedes Jahr rund 30.000 Medienvertreter aus dergesamten Welt. Damit fördert und treibt die Messe Berlin dieEntwicklung der Metropole Berlin. Ziel ist, auf allen Veranstaltungender Messe Berlin den Besuchern ein herausragender Gastgeber zu sein,bestmögliche Geschäftsimpulse für den Einzelnen zu geben und faireBedingungen für Jeden zu gewährleisten. Dieses Selbstverständnisspiegelt sich im Unternehmensmotto: Messe Berlin - Hosting the World.Pressekontakt:Messe Berlin GmbHEmanuel HögerPressesprecher und Leiter Presse- undÖffentlichkeitsarbeitCorporate CommunicationUnternehmensgruppeMessedamm 2214055 BerlinAnsprechpartner BitkomLaura CariusCommunications ManagerTel.: 030 - 27576 114E-Mail: l.carius@bitkom.orgAnsprechpartner DänemarkTom SchwarzerPresse AttachéTel.: 030 - 5050 2203E-Mail: tomsch@um.dkBritta WoltersTeamleiterin und PR-ManagerinTel.: 030 - 3038 2279E-Mail: wolters@messe-berlin.deGeschäftsführung:Dr. Christian Göke(Vorsitzender)Dirk HoffmannAufsichtsratsvorsitzender:Wolf-Dieter WolfHandelsregister: Amtsgericht Charlottenburg, HRB 5484 BOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell