Stadt Frankfurt am Main startet eines der komplexesten Employer-Branding-Projekte Deutschlands

Berlin/Köln (ots) -- Etatmeldung: DEBA gewinnt Stadt Frankfurt am Main als Neukunden- Öffentliche Hand startet Employer Branding in großem Stil- Auf der Messe Zukunft Personal Europe 2018 in Köln laden DEBAund die Stadt FFM zu einem Blick hinter die Kulissen desMammutprojektes einDEBA gewinnt Employer-Branding-Etat Stadt Frankfurt/MainDie Stadt Frankfurt am Main wird von der Deutschen EmployerBranding Akademie bei der Entwicklung ihrer Arbeitgeberpositionierungberaten und unterstützt. Die fünftgrößte Stadt Deutschlands hat sichentschieden, Employer Branding systematisch anzugehen und ihreEmployer Branding Strategie gemeinsam mit der DEBA zu entwickeln.Die Aufgabenvielfalt in der Großstadtverwaltung Frankfurt - einemder größten Arbeitgeber im Rhein-Main-Gebiet - ist groß. In 62 Ämternund Betrieben wie beispielsweise dem Bürgeramt, Ordnungsamt, Jugend-und Sozialamt, Grünflächenamt, Zoologischen Garten Frankfurt oder derStadtentwässerung arbeiten über 13.000 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter. Sie erbringen serviceorientierte Dienstleistungen undleisten einen wichtigen Beitrag dazu, die Stadt und ihre Entwicklungfür Einwohner/innen und die Besucher/innen lebenswert und attraktivzu gestalten. Dabei gehört der Umgang mit kultureller Vielfalt, dieKommunikation und Interaktion zwischen Menschen verschiedenerHerkunft und Lebensweisen zum Arbeitsalltag.Den Projektinitiatoren ist besonders wichtig, die Mitarbeitendenvon Beginn an einzubinden und ihnen eine Stimme zu geben - sei es instadtweiten Befragungen mit allen 13.000 Mitarbeiterinnen undMitarbeitern oder in Workshops.Highlight am DEBA Stand auf der Messe #ZPEurope1813.09. ab 10.15 Uhr, Halle 2.1, Stand W.26-1. Die Messebesuchererwartet ein einzigartiger Blick hinter die Kulissen eines derkomplexesten Employer-Branding-Projekte Deutschlands.Was wird bei der öffentlichen Hand anders gemacht als in derfreien Wirtschaft? Wie fühlt es sich an, wenn man Employer Brandingin solchen Dimensionen aufsetzen darf? Désirée Volz, ProjektleiterinEmployer Branding bei der Stadt Frankfurt/Main, steht den BesuchernRede und Antwort. Das direkte Gespräch ist auf Augenhöhe.Distanzfrei. Spannend, aber ganz entspannt.Weitere Informationen zum Programm am Stand unterwww.employerbranding.org/academy/termine/Über DEBA GmbHWenn es um Arbeitgebermarke geht, ist DEBA eine Instanz. Seit 2006setzt die Berliner Beratung mit angeschlossener Akademie die Maßstäbeim Employer Branding. DEBA berät auf dem Weg zur Arbeitgebermarke,bildet gemeinsam mit TU München und WU Wien Employer BrandManager/innen aus und organisiert die vielleicht größte EmployerBranding Community der DACH-Region.