Stadt Essen startet Projekt für junge Zuwanderer ohne Schulabschluss / NRW-Schulministerium, Stadt Essen und Walter Blüchert Stiftung kooperieren (FOTO)

Essen/Düssseldorf/Gütersloh (ots) -"Angekommen in deiner Stadt Essen" heißt das Projekt für jungeFlüchtlinge und Zugewanderte, die die Internationalen Förderklassender Berufskollegs in Essen besuchen. Im Stadtteil Frohnhausenentsteht dafür in den Räumen der ehemaligen Adelkampschule ein neuesBegegnungs- und Bildungszentrum. Mit einer feierlichenVertragsunterzeichnung legten NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann,Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen und Professor Dr. GunterThielen, Vorstandsvorsitzender der Walter Blüchert Stiftung, denGrundstein für das gemeinsame Vorhaben."Sprache, Bildung und emotionale Sicherheit sind die Schlüssel füreine Zukunft in Deutschland", so Oberbürgermeister Thomas Kufen. "Wirin Essen möchten, dass junge Flüchtlinge und Neuankömmlinge nachkurzer Zeit sagen können: 'Ja. Hier bin ich wirklich angekommen': Ineinem neuen Leben mit einer wirklichen Zukunftsperspektive." DasSchulministerium unterstützt das Projekt in Essen mit einerzusätzlichen Lehrerstelle. Die Lehrkraft übernimmt die pädagogischeLeitung des Projekts, wirkt bei der Betreuung, Beratung und derBerufsorientierung der Schülerinnen und Schüler mit und arbeitet engmit den lokalen Akteuren zusammen.NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann erklärte: "Ich freue mich,dass in Essen ein neues Begegnungs- und Bildungszentrum fürzugewanderte junge Menschen entsteht. Das Projekt ist ein wichtigerSchritt auf dem Weg, die Jugendlichen in unser Bildungssystem zuintegrieren. Sie bekommen Unterstützung beim Erwerb einesSchulabschlusses und ihrem Übergang in eine Ausbildung. Außerdemerhalten sie vielfältige Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen,Kultur- und Freizeitangebote wahrzunehmen und Kontakte zu deutschenJugendlichen zu knüpfen. Ziel ist, dass alle Schülerinnen und Schülerden für sie bestmöglichen Schulabschluss erreichen und ihren weiterenAusbildungsweg reibungslos fortführen. Denn Bildung ist dieVoraussetzung für gelingende Integration in unsere Gesellschaft undfür eine erfolgreiche Zukunft.""Gemeinsam mit dem Land Nordrhein-Westfalen hat die WalterBlüchert Stiftung auch in Dortmund, Münster, Bielefeld und im KreisRecklinghausen bereits das Programm 'angekommen in deiner Stadt' insLeben gerufen", sagt Stiftungs-Chef Gunter Thielen. "Und wir konntenerfahren, dass vor allem die Deutsch-Kurse sowie die vielfältigenBeratungen und das Nachmittagsprogramm gern genutzt und als echteLebenshilfe geschätzt werden."In der Turnhalle der neuen Essener Begegnungsstätte, in demMusikraum, der Lehrküche und den ehemaligen Unterrichtsräumenentsteht ein umfangreiches Sport-, Kultur- und Freizeitangebot fürjunge Geflüchtete und Zugewanderte ab 16 Jahren. Außerdem können dieJugendlichen zahlreiche Beratungsangebote nutzen, etwa zu den ThemenSchule und Beruf, Gesundheit oder Recht. Auch Bildungsangebote zuSprache und Kultur, gesellschaftlichen oder naturwissenschaftlichenThemen stehen auf dem Programm.Das Projekt "angekommen in deiner Stadt Essen" wird zumSchuljahresbeginn im August 2017 starten. Webseite:www.an-ge-kommen.dePressekontakt:Presseamt der Stadt Essen, Martin Rätzke, Tel.: 0201-88-880014,martin.raetzke@presseamt.essen.dePressestelle Schulministerium, Tel.: 0211-5867-3505,presse@msw.nrw.dePresse und Öffentlichkeitsarbeit Walter Blüchert Stiftung, Tel.05241-17949-0, presse@walter-bluechert-stiftung.deOriginal-Content von: Walter Bl?chert Stiftung, übermittelt durch news aktuell