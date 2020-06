Stadt Düsseldorf bestätigt DFB-Interesse an Ausrichtung von Europa-League-Turnier

Düsseldorf (ots) - Die Stadt Düsseldorf hat bestätigt, dass der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sie als möglichen Standort für ein Finalturnier der Europa-League im August 2020 ins Auge fasst. "Der DFB erkundet momentan die Möglichkeiten und hat Kontakt mit verschiedenen Standorten in NRW und ganz Deutschland aufgenommen - auch mit Düsseldorf. Wir können uns das vorstellen, aber es ist noch nichts spruchreif", teilte die städtische Stadion-Betreibergesellschaft "D.Live" der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag) mit.Nach Medienberichten soll soll die Europäische Fußball-Union Uefa bereits beschlossen haben, das Finalturnier der Europa League in Nordrhein-Westfalen mit den Spielorten Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Duisburg stattfinden zu lassen. Die Städte Duisburg, Gelsenkirchen und Köln wollten das am Freitag gegenüber der "Rheinischen Post" nicht bestätigen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4621827OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell