Stadt Baise (Guangxi) veranstaltet Sportwettkampf, um roten Tourismus anzukurbeln

Am 28. April kam die gemeinsam vomchinesischen Bergsteigerverein, von der Kommunalregierung von Baiseund vom Sportbüro des autonomen Gebiets Guangxi Zhuang ausgerichtetenationale Bergsteigertagung "Baise - Reise zum Mittelpunkt der Erde"(Lingyun, Leye) zum erfolgreichen Abschluss. Zur fünften Ausgabe desSportereignisses in den Kreisen Lingyun und Leye waren mehr als 600Outdoor-Enthusiasten angereist.Der Kreis Leye gilt als "Hauptstadt der Erdlöcher" und "Chinasbeste Outdoor-Kleinstadt, während die malerische Region um den SeeHaoshen im Kreis Lingyun für ihre klassische Karstlandschaft bekanntist. Beide Kreise sind landschaftlich wunderschön, gastfreundlich undein beliebtes Reiseziel für abenteuerliche Outdoor-Sportler.In den vergangenen Jahren hat sich die Sportindustrie in der StadtBaise stark entwickelt. Es gibt verschiedene neue internationaleSportwettkämpfe, beispielsweise Silk Road China -- ASEAN Table TennisTournament, Baise Mountain Outdoor Quest und Baise International HalfMarathon.Das Wachstum der Sportindustrie hat die Stadt Baise auchsozioökonomisch weitergebracht.Die Stadt Baise liegt strategisch günstig und verbindet die dreiProvinzen Yunnan, Guizhou und Guangxi mit den Staaten desASEAN-Blocks. Sie ist ein wichtiger Knotenpunkt bei GuangxisAnstrengungen, einen neuen Land-See-Weg in Westchina zu schaffen, undein "neues Tor der Öffnung und Entwicklung" mit kritischer Bedeutungfür die Provinz.Die Stadt Baise hat auch eine große geschichtliche Bedeutung fürdie chinesische kommunistische Revolution und ist eines der bekanntenroten Tourismusziele des Landes. Dort hat Deng Xiaoping 1929 dengleichnamigen Baise-Aufstand lanciert, die 7. Armee der ChinesischenRoten Arbeiter- und Bauernarmee gegründet und das sowjetische Regimein Youjiang etabliert. 2019 ist der 90. Jahrestag desgeschichtsträchtigen Baise-Aufstands, und die Stadt Baise richtet das14. Sport-Meeting von Guangxi aus. Die Stadt Baise will diese Chancenutzen und die Infrastruktur seine Sportstätten ausbauen mit demZiel, sich als attraktive Sportstadt zu positionieren, ein gesundesUmfeld zu schaffen und den roten Tourismus anzukurbeln.Links zu Bildanhängen:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=335928http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=335938