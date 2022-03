Stadler Rail Aktie: Schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Stadler Rail":

Stadler Rail weist am 07.03.2022, 19:52 Uhr einen Kurs von 30.72 CHF an der Börse SIX Swiss Ex auf. Das Unternehmen wird unter "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Stadler Rail einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Stadler Rail jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Stadler Rail beträgt das aktuelle KGV 31,16. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" haben im Durchschnitt ein KGV von 30,8. Stadler Rail ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Stadler Rail aktuell 1,98. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -6,34 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen". Stadler Rail bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Stadler Rail mit einer Rendite von -1,81 Prozent mehr als 11 Prozent darunter. Die "Maschinen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 8,89 Prozent. Auch hier liegt Stadler Rail mit 10,7 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.