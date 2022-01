Stadler Rail Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Stadler Rail weist am 08.01.2022, 08:37 Uhr einen Kurs von 40.92 CHF an der Börse SIX Swiss Ex auf. Das Unternehmen wird unter "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks" geführt.

Stadler Rail haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stadler Rail liegt bei einem Wert von 28,09. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 30,34) unter dem Durschschnitt (ca. 7 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Stadler Rail damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Dividende: Stadler Rail hat mit einer Dividendenrendite von 2,19 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.33%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Maschinen"-Branche beträgt -0,14. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Stadler Rail-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Stadler Rail mit einer Rendite von 1,29 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Die "Maschinen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 8,81 Prozent. Auch hier liegt Stadler Rail mit 7,51 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

