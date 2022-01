Stadler Rail Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Stadler Rail":

Stadler Rail, ein Unternehmen aus dem Markt "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks", notiert aktuell (Stand 00:17 Uhr) mit 41.4 CHF fast gleich (-0.08 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist SIX Swiss Ex.

Nach einem bewährten Schema haben wir Stadler Rail auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Stadler Rail. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Dividende: Derzeit schüttet Stadler Rail nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Der Unterschied beträgt 0,14 Prozentpunkte (2,19 % gegenüber 2,33 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Stadler Rail mit einem Wert von 28,09 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Maschinen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 30,35 , womit sich ein Abstand von 7 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.